Фредди Слейтер продолжит выступать в Формуле-2

Вице-чемпион Формулы 3 2026 года Фредди Слейтер, входящий в молодёжную программу Audi, в следующем сезоне будет выступать в Формуле 2. Британский гонщик заключил контракт с Invicta Racing и стал первым подтверждённым участником молодёжной серии на 2027 год.

Фредди Слейтер: «Я очень рад перейти в Формулу 2 и присоединиться к Invicta Racing в следующем году. В этом сезоне я многому научился в Формуле 3 и чувствую, что заметно прибавил и как гонщик, и как человек. У Invicta отличные результаты в Формуле 2, поэтому я с нетерпением жду начала работы с командой и подготовки к нашему первому совместному сезону.

Я очень благодарен молодёжной программе Audi за постоянную поддержку. Мне ещё многому предстоит научиться, и я с нетерпением жду этого нового вызова».

Алан Макниш, руководитель молодёжной программы Audi: «Переход в Формулу 2 – естественный следующий шаг для Фредди и важный новый этап в его развитии. В этом сезоне он сильно провёл сезон в Формуле 3 и до последнего этапа боролся за титул, показывая скорость, гоночное мастерство и заметный прогресс по ходу года. Мы очень гордимся тем, чего Фредди добился в этом сезоне, и тем, как он прогрессировал на протяжении года.

У Invicta Racing отличные результаты в последние сезоны, поэтому мы рады продолжить сотрудничество с этой командой. Мы считаем, что у них созданы идеальные условия для дальнейшего роста Фредди, и продолжим поддерживать его на новом этапе карьеры в 2027 году».