Фредди Слейтер дебютирует в Формуле-1 на Гран-при в Мехико

Фредди Слейтер, ставший вице-чемпионом Формулы 3 2026 года и входящий в молодёжную программу Audi, на следующей неделе впервые выступит в Формуле 1 в рамках официального гоночного уик-энда.

Британец проведёт первую сессию свободных заездов на Гран При Мехико и Гран При Сан-Паулу. За рулём Audi он временно заменит основных пилотов команды.

Алан Макниш, гоночный директор: «В последние годы мы видели, как Фредди прогрессирует не только на трассе, но и за её пределами. Сейчас для него подходящее время сделать следующий шаг.

Участие в первых тренировках в Мексике и Бразилии даст ему ценный опыт работы в рамках гоночного уик-энда Формулы 1 и позволит продолжить развитие перед переходом в Формулу 2 в следующем сезоне. Мы с нетерпением ждём, когда он сядет за руль R26, и будем помогать ему готовиться к этим двум важным тренировкам».

Фредди Слейтер: «Возможность сесть за руль машины Формулы 1 во время гоночного уик-энда – важный момент для меня, ведь я мечтал об этом с самого детства.

В этом году я многому научился, и участие в первых тренировках вместе с командой Audi даст мне ещё одну возможность получить опыт за рулём машины Формулы 1. Программа развития пилотов Audi уже открыла для меня немало возможностей, и я благодарен команде за доверие и поддержку.

С нетерпением жду возможности выехать на трассу. Моя задача состоит в том, чтобы как можно лучше выполнить свою работу, помочь команде с запланированной программой и извлечь максимум полезного из обеих сессий».