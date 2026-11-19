Команда Alpine практически потеряла шансы на пятое место в Кубке конструкторов. Однако перед Гран-при в Лас-Вегасе Франко Колапинто сохранял оптимизм.

Франко Колапинто: «Я предпочитаю двигаться вперёд от гонки к гонке. Нужно плодотворно работать с командой, совершенствовать машину и зарабатывать очки. Уик-энд в Бразилии был для нас довольно сложным, но сейчас нужно сосредоточиться на текущей неделе, на том, что здесь и сейчас.

Скользкая уличная трасса под вечерними огнями Лас-Вегаса – отличное место для интересной гонки, да и погода здесь непривычно прохладная. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, на этой трассе есть много факторов, которые могут нам помочь. Со своей стороны мы сделаем всё возможное. Это действительно уникальный уик-энд, который во-многом отличается от остальных, и я с нетерпением жду начала».