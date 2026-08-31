Foton впервые возглавил российский рынок новых пикапов

В июле 2026 года в России было продано 2 158 новых пикапов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 19%. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на сведения АО «ППК»* и учитывая собственную сегментацию.

Лидером сегмента впервые стал китайский Foton, реализовавший в июле 377 автомобилей. Еще месяц назад бренд занимал лишь пятую позицию рейтинга. Второе место досталось китайскому JAC — 348 единиц, а третьим стал отечественный Sollers с результатом 330 шт. В пятерку наиболее популярных марок также вошли китайские GWM и Changan, продавшие 318 и 179 автомобилей соответственно.

Смена лидера произошла и в модельном рейтинге новых пикапов. Первое место занял Foton Tunland, результат которого составил 376 реализованных автомобилей. На второй позиции оказался JAC Т9 с показателем 347 экземпляров. Далее расположился GWM Poer — 317 шт. Замкнули ТОП-5 RAM 1500 и УАЗ «Пикап», продажи которых составили 178 и 176 автомобилей соответственно.

Всего за 7 месяцев нынешнего года в России реализовали 11 435 новых пикапов. Это на 4% меньше, чем за январь – июль 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ