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Foton впервые возглавил российский рынок новых пикапов

Продажи новых пикапов в России в июле 2026 года выросли на 19% до 2 158 автомобилей. Лидерами стали Foton, JAC и Sollers, моделью-лидером — Foton Tunland.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.08.2026, 11:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В июле 2026 года в России было продано 2 158 новых пикапов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 19%. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на сведения АО «ППК»* и учитывая собственную сегментацию.

Лидером сегмента впервые стал китайский Foton, реализовавший в июле 377 автомобилей. Еще месяц назад бренд занимал лишь пятую позицию рейтинга. Второе место досталось китайскому JAC — 348 единиц, а третьим стал отечественный Sollers с результатом 330 шт. В пятерку наиболее популярных марок также вошли китайские GWM и Changan, продавшие 318 и 179 автомобилей соответственно.

Смена лидера произошла и в модельном рейтинге новых пикапов. Первое место занял Foton Tunland, результат которого составил 376 реализованных автомобилей. На второй позиции оказался JAC Т9 с показателем 347 экземпляров. Далее расположился GWM Poer — 317 шт. Замкнули ТОП-5 RAM 1500 и УАЗ «Пикап», продажи которых составили 178 и 176 автомобилей соответственно.

Всего за 7 месяцев нынешнего года в России реализовали 11 435 новых пикапов. Это на 4% меньше, чем за январь – июль 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (973)Продажи (1143)Китайские автомобили (994)Модели-лидеры (319)Марки-лидеры (380)Foton (28)Foton tunland (11)Сегмент пикапы (15)

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