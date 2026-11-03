Форнароли вновь сядет за руль McLaren на этапе в Бразилии

Леонардо Форнароли вновь сядет за руль McLaren в первой сессии свободных заездов Гран При Сан-Паулу. Итальянский гонщик заменит Оскара Пиастри, который присоединится к бразильскому уик-энду со второй тренировки.

Для Леонардо Форнароли это станет четвёртым выступлением в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он участвовал в сессиях на этапах в Барселоне, Венгрии и Мехико. В McLaren тем самым выполнят требование регламента: каждая команда должна четыре раза за сезон предоставить автомобиль гонщику, который провёл менее двух стартов в Гран При. Каждый из основных пилотов при этом обязан уступить место дважды.

Питер Продрому, технический директор по аэродинамике: «К этапу в Сан-Паулу мы подготовили обновления переднего и заднего антикрыльев, а также некоторых элементов днища. Это часть нашей обычной работы по модернизации машины. Мы рассчитываем сократить отставание от соперников, прибавить в оставшихся гонках и создать хороший задел на следующий сезон.

В прошлом Интерлагос был для нас удачной трассой. Кроме того, она достаточно показательна, поэтому мы надеемся, что новинки позволят сделать ещё один шаг вперёд и сократить отставание от лидеров.

Сезон ещё не закончен. Эти обновления должны улучшить машину уже сейчас и помочь нам в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Опыт, который мы получим при работе с новинками, пригодится при разработке машины 2027 года. Кроме того, мы рассчитываем использовать концепцию нового переднего крыла уже в первичной конфигурации машины следующего сезона».