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Форнароли вновь сядет за руль McLaren на этапе в Бразилии

Леонардо Форнароли заменит Оскара Пиастри в первой тренировке Гран-при Сан-Паулу за рулём McLaren, который привезёт обновления аэродинамики.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2026, 20:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Леонардо Форнароли вновь сядет за руль McLaren в первой сессии свободных заездов Гран При Сан-Паулу. Итальянский гонщик заменит Оскара Пиастри, который присоединится к бразильскому уик-энду со второй тренировки.

Для Леонардо Форнароли это станет четвёртым выступлением в свободных заездах в текущем сезоне. Ранее он участвовал в сессиях на этапах в Барселоне, Венгрии и Мехико. В McLaren тем самым выполнят требование регламента: каждая команда должна четыре раза за сезон предоставить автомобиль гонщику, который провёл менее двух стартов в Гран При. Каждый из основных пилотов при этом обязан уступить место дважды.

Питер Продрому, технический директор по аэродинамике: «К этапу в Сан-Паулу мы подготовили обновления переднего и заднего антикрыльев, а также некоторых элементов днища. Это часть нашей обычной работы по модернизации машины. Мы рассчитываем сократить отставание от соперников, прибавить в оставшихся гонках и создать хороший задел на следующий сезон.

В прошлом Интерлагос был для нас удачной трассой. Кроме того, она достаточно показательна, поэтому мы надеемся, что новинки позволят сделать ещё один шаг вперёд и сократить отставание от лидеров.

Сезон ещё не закончен. Эти обновления должны улучшить машину уже сейчас и помочь нам в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Опыт, который мы получим при работе с новинками, пригодится при разработке машины 2027 года. Кроме того, мы рассчитываем использовать концепцию нового переднего крыла уже в первичной конфигурации машины следующего сезона».

Источник

Леонардо Форнароли (4)McLaren (916)

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