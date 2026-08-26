Формула E: Зейн Мэлони заключил контракт с Nissan

Команда Nissan Формулы Е определилась с составом пилотов на сезон 2026/27 года. Оливер Роуланд продолжит выступать за коллектив, а его напарником станет 22-летний гонщик с острова Барбадос Зейн Мэлони.

Для Роуланда предстоящий сезон станет четвертым подряд в составе команды Nissan Формулы Е.

Оливер Роуланд: «Я рад продолжить сотрудничество с Nissan уже седьмой сезон – и четвертый подряд в составе команды Nissan Формулы Е. С переходом на машины GEN4 мы увидим значительный прирост эффективности, что очень здорово.

С нетерпением жду начала совместной работы с Зейном, у него позади отличная юниорская карьера и два года опыта в Формуле E, что даёт хорошие шансы начать сезон на высоком уровне. У нашей команды отличные перспективы, мы стремимся улучшить наши результаты по сравнению с прошлым сезоном».

Зейн Мэлони: «Я рад возможности выступать за Nissan в Формуле Е. Когда я пришел в электрическую серию, команда выиграла чемпионат с Оливером, поэтому для меня это отличный шанс присоединиться к ведущему производителю.

Последние два сезона я провел в новой команде, развивая свои навыки и стараясь добиться наилучших результатов, а сейчас с нетерпением жду следующего шага в своей карьере.

Я рад возможности стать напарником Оливера. Он чемпион мира, я наблюдал за его выступлениями в Формуле 2 и Формуле E. Выступая в одной команде с ним, я многому смогу научиться. Я благодарен команде Nissan за оказанное доверие. С нетерпением жду начала работы и возможности вместе добиться хороших результатов».