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Формула E: Зак О’Салливан заключил контракт с Envision

Зак О’Салливан станет основным гонщиком Envision в Формуле E в следующем сезоне: британец готовится дебютировать за команду на болиде GEN4.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2026, 13:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Envision, выступающая в Формуле Е, объявила о заключении контракта с Заком О’Салливаном на следующий сезон.

В течение последнего года британский гонщик работал в коллективе пилотом развития, занимаясь симулятором и участвуя в тестах. На этапе в Джидде в одиннадцатом сезоне Зак впервые вышел на трассу в рамках свободных заездов для новичков.

Зак О’Салливан: «Я очень рад, что в следующем сезоне стану основным гонщиком команды. Последний год я провёл вместе с ними, хорошо узнал и успел стать частью команды, поэтому теперь с нетерпением жду начала сезона на новой машине GEN4.

Формула E давно меня интересовала, поэтому здорово впервые выйти на старт в тринадцатом сезоне в такой интересный для серии период».

Ранее Зак О’Салливан входил в молодёжную программу Williams. В этом статусе он принял участие в первой сессии свободных заездов Гран При Абу-Даби в 2023 году.

Источник

Формула Е (84)

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