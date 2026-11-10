«Формула E»: Вандорн стал напарником да Кошты в команде Jaguar

Стоффель Вандорн вновь выступит в чемпионате мира по гонкам на электромобилях. В минувшем сезоне он был резервным гонщиком Jaguar, а теперь займёт место Митча Эванса, который перешёл в Opel.

В 2022 году Стоффель стал чемпионом Формулы E в составе Mercedes, которой в тот период руководил Иан Джеймc. Сейчас он возглавляет Jaguar TCS Racing. Вандорн обладает большим опытом участия в электрической серии: помимо Mercedes, он выступал за DS Penske и Maserati.

Напарником Стоффеля в Jaguar станет Антониу Феликс да Кошта — чемпион Формулы E 2020 года. Таким образом, в 13-м сезоне электрической серии команда получит один из наиболее сильных составов.

Стоффель Вандорн: «Уже в течение года я сотрудничал с Jaguar в качестве резервного гонщика и знаю, что это целеустремлённая и амбициозная команда. Я очень рад получить место в её основном составе и вернуться в гонки Формулы E, ведь я люблю этот чемпионат и готов продолжить вместе с этой командой развивать успех, в основе которого прочный фундамент, который мы закладывали общими усилиями».

Иан Джеймс, руководитель команды: «Я знаю, что Стоффель гонщик очень высокого уровня, а также прекрасный человек, ведь в прошлом мы тесно сотрудничали. Нашей команде тоже хорошо известны его профессиональные качества, его опыт и техническая подготовка, и он вполне подойдёт Антониу в качестве напарника в предстоящем сезоне, когда Формула E переходит на машины нового поколения GEN4.

Благодаря Стоффелю и Антониу, а оба становились чемпионами этой серии, состав нашей команды отличает опыт и решительный настрой, и нам очень интересно посмотреть, чего мы сможем вместе добиться».