Формула E: команда Jaguar представила ливрею болида I-Type 08

После объявления состава Jaguar на новый сезон стало заметно, что Стоффель Вандорн, который будет выступать в одной команде с Антониу Феликсом да Коштой, на официальном снимке предстает в синем гоночном комбинезоне.

Ранее команда придерживалась преимущественно чёрно-белой цветовой гаммы. Однако на машине нового поколения GEN4, представленной Jaguar, появились и жёлтые элементы.

Теперь британский автопроизводитель впервые показал свой гоночный электромобиль в официальной раскраске, которая будет использоваться в 13-м сезоне Формулы E. Основным цветом оформления стал синий.

Этот оттенок получил название «французский ультрамарин». Во время недавней презентации полностью электрической флагманской модели Jaguar Type 01 компания сообщила, что он войдёт в число цветов, доступных покупателям нового роскошного седана. Его производство должно начаться в 2027 году.

Jaguar I-Type 08 выглядит действительно впечатляюще, и, судя по всему, Антониу Феликс да Кошта не преувеличивает.

«Представить первую машину Jaguar поколения GEN4 для нас большая честь, – прокомментировал португальский гонщик. – Машина производит прекрасное впечатление и внешне, и на трассе, и мне хочется поскорее проверить, на что она способна.

Процесс создания и доработки новой машины – очень интересное дело, и чтобы добиться высоких скоростей, надо проявлять творческий подход и смелость, но только от нас зависит, сможем ли в предстоящем сезоне всё собрать воедино.

Я стал чемпионом мира в свой дебютный сезон в составе этой команды, чем по-настоящему горжусь, ведь Формула E всегда отличалась остротой соперничества. И теперь все мы хотим повторить этот успех с Jaguar I-Type 08».