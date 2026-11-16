Формула E: предсезонные тесты стартуют в Хараме

Сегодня утром на испанской трассе в Хараме, расположенной в пригороде Мадрида, начинаются официальные предсезонные тесты Формулы E. Для участников электрической серии этот этап имеет особое значение: команды впервые выведут на трассу полноприводные машины нового поколения GEN4. Поэтому объём предстоящей работы будет больше обычного.

Заезды стартуют сегодня в 9 утра по местному времени и завершатся в 17 часов. Программа дня предусматривает две трёхчасовые сессии, разделённые двухчасовым перерывом. Тесты рассчитаны на пять дней, однако непосредственно на трассе длиной 3,934 км команды будут работать в понедельник, в среду и в пятницу.

Пабло Мартино, представитель FIA, возглавляющий программу в Формуле E: «Чемпионат вступает в эру GEN4, и предсезонные тесты станут важнейшим этапом для всех команд, производителей и гонщиков, поскольку им предстоит продолжить подготовку и в полной мере изучить потенциал новых машин.

В том числе запланированы имитации гонок в обоих форматах – без пит-стопа и с пит-стопом, на котором производится эксппресс-подзарядка батарей, поэтому на тестах все участники получат возможность проверить, в какой мере они готовы ко всем сложностям предстоящего сезона, и продемонстрировать возможности техники GEN4».

Список участников тестов:

Andretti Formula E – Джейк Деннис и Фелипе Другович

Citroen Racing – Жан-Эрик Вернь и Ник Кэссиди

Cupra Kiro – Пепе Марти и Джейк Хьюз

Fortescue Zero Racing – Тэйлор Барнард и Дэн Тиктум

Fusion Formula E Team – гонщики будут названы позже

Jaguar TCS Racing – Антониу Феликс да Кошта и Стоффель Вандорн

Lola Formula E Team – Роберт Шварцман и Энцо Фиттипальди

Mahindra Racing – Ник де Вриз и Эдоардо Мортара

Nissan Formula E Team – Оливер Роулэнд и Зейн Мэлони

Opel GSE Team – Митч Эванс и Тео Пуршер

Envision Formula E Team – Макс Гюнтер и Зак О’Салливан

Porsche Formula E Team – Паскаль Верляйн и Нико Мюллер