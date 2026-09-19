Формула E: Porsche пересмотрела свои планы

Осенью прошлого года в Porsche Motorsport, автоспортивном подразделении немецкого производителя спортивных автомобилей, сообщили, что с 13-го сезона Формулы Е в чемпионате мира по гонкам на электромобилях будут выступать две команды Porsche.

Теперь планы компании, судя по всему, изменились, хотя официального подтверждения этой информации пока не последовало. Второй заводской команды Porsche не будет. Вместо неё в чемпионате появится новая клиентская команда, которая получит такие же гоночные электромобили Porsche 975 RSE. Таким образом, в следующем сезоне на старт выйдет шесть машин этой модели: ещё две использует Cupra Kiro.

В 13-м сезоне Формула E перейдёт на технику нового поколения GEN4. Полноприводные электромобили Porsche 975 RSE наверняка будут одними из наиболее конкурентоспособных, однако название новой клиентской команды пока остаётся неизвестным.

Издание FE Notebook приводит слова представителя Porsche, подтвердившего эту информацию: «Ещё одна дополнительная команда подала заявку в Формулу E и намеревается соревноваться в следующем сезоне, используя две машины Porsche 975 RSE, так что эта информация соответствует действительности. Заявка подана после консультаций с Porsche Motorsport.

Это не вторая заводская команда Porsche… Заявка подана независимой командой, однако никакой детальной информации мы предоставить не можем».

Комиссия Формулы E получила заявку от новой команды только в четверг. Пока она зарегистрирована под временным названием NewCo Formula E Team.

Впервые об этом ещё в августе рассказал Ник де Вриз, который до минувшего сезона выступал за Mahindra Racing. По его информации, второй заводской команды Porsche не будет. Теперь стало понятно, что чемпион Формулы Е 2021 года оказался прав.