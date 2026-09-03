Формула E: Пепе Марти останется в составе Cupra Kiro

Испанский гонщик Пепе Марти провёл дебютный сезон в Формуле E в составе Сupra Kiro. Он сумел проявить себя, дважды поднявшись в первую тройку по итогам гонок в Монако и Санье. В связи с этим команда решила продлить сотрудничество с пилотом на сезон 2026-2027 гг., в котором электрическая серия перейдёт на автомобили четвёртого поколения GEN4.

Карьерой 21-летнего гонщика занимается A14 Management — компания Фернандо Алонсо. Марти стал первым испанцем, которому удалось подняться на подиум в Формуле E. Кроме того, его можно назвать лучшим новичком чемпионата: по итогам сезона Пепе набрал 66 очков — больше, чем любой другой дебютант.

Пепе Марти: «Я очень рад продолжить сотрудничество с Cupra Kiro в сезоне 2026-2027 гг. С самого первого дня, когда я присоединился к команде, я чувствую огромную поддержку и веру в меня. Полагаю, в течение моего дебютного сезона нам удалось очень хорошо сработаться.

В Формуле E я получил невероятно полезный опыт, многому научился и за минувший сезон вырос в профессиональном отношении. Я финишировал в первой тройке, лидировал в гонках и стал первым испанцем, кто поднялся на подиум в Формуле E. Я этим очень горжусь, но также чувствую, что всё только начинается.

У нашей команды амбициозные планы на будущее, и я в восторге от того, что продолжу этот путь вместе с ней, когда чемпионат переходит на технику GEN4. Мне уже не терпится увидеть, чего мы сможем добиться в следующем сезоне».