Формула E: Opel и Envision объявили составы команд**

Новости о контрактах появляются не только в Формуле 1: кадровые изменения ожидаются и в чемпионате мира по гонкам на электромобилях. О переходе Митча Эванса, трёхкратного вице-чемпиона электрической серии, в новую заводскую команду Opel после более чем десяти лет сотрудничества с Jaguar мы сообщали ещё в мае.

На счету 32-летнего новозеландца 16 побед — это действующий рекорд Формулы E. На днях официально подтвердилось, что Митч станет напарником Тео Пуршера в команде с полным названием Opel GSE Formula E Team.

Директор Opel Motorsport Йорг Шротт отметил: «Мы собрали нашу команду мечты. Митч Эванс с самого начала был нашим основным кандидатом. Его решение с нами сотрудничать подчёркивает серьёзность всего нашего проекта».

Сам Митч также прокомментировал переход. Российские болельщики помнят его по ярким выступлениям за команду Russian Time в молодёжной серии GP2, которая сейчас называется Формула 2, в 2014-м и 2015 гг.

«Здорово, что мы наконец-то можем официально обо всём объявить, – сказал Эванс. – После десяти лет выступлений за другую заводскую команды пришло время принять новый вызов. Переход чемпионата на машины четвёртого поколения (GEN4) – идеальный момент для нового начинания.

Я сразу почувствовал, как много энергии и страсти компания Opel вкладывает в свой проект в Формуле E. Эта команда приходит не просто для того, чтобы участвовать в электрической серии – Opel приходит, чтобы побеждать, и меня вдохновляет именно это».

В минувшем сезоне Митч сохранял шансы на титул вплоть до финальной гонки, однако обстоятельства вновь сложились не в его пользу. В итоге он занял 3-е место в чемпионате. Такой результат лишь усилил его мотивацию, поэтому будет интересно проследить за выступлениями Эванса в Opel.

Эванс уже появлялся на публике в униформе новой команды. Это произошло во время презентации международной автомобильной прессе нового электромобиля Opel Corsa GSE2. Его производство должно начаться в этом году, а официальная презентация состоится в октябре в рамках Парижского автосалона.

Кроме того, обязанности тест-пилота в команде Opel будет выполнять известная немецкая гонщица София Флёрш.

Если Эванс относится к наиболее опытным гонщикам Формулы E, то 21-летний Зак О’Салливан только начинает выступления в электрической серии. Молодой британец станет напарником Макса Гюнтера в команде Envision, состав которой полностью изменился.

В этом году Зак выступает сразу в двух японских чемпионатах — Super Formula и Super GT. Это свидетельствует о его разносторонней гоночной подготовке. После двух сезонов в Стране восходящего солнца он возвращается в Европу. Свою скорость О’Салливан уже продемонстрировал на недавних тестах на португальском автодроме в Эшториле, где пилотировал электромобиль Envision.

Главным достижением Зака на международной арене пока остаётся 2-е место в Формуле 3 по итогам сезона 2023 года. Опыт управления техникой Формулы E у него также есть: с 2024-м он сотрудничал с Envision Racing в качестве тест-пилота. Это произошло после завершения предыдущего этапа его карьеры, связанного с молодёжной программой Williams.