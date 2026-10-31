Формула E: Opel готовится вернуться на мировую арену

В 13-м сезоне Формулы E дебютирует заводская команда Opel. Новый проект концерна Stellantis возглавил Йорг Шротт — специалист, который почти тридцать лет работает в компании из Рюссельсхайма.

С 2012 года Шротт руководил подразделением Opel Motorsport, в создании которого принимал активное участие. Теперь он стал руководителем Opel GSE Formula E Team и уже сформировал представление о дальнейшем развитии проекта.

«Мы приступили к программе создания гоночного электромобиля 4-го поколения (GEN4) больше двух лет назад, и развитие шло во всех областях, – цитирует Шроттта официальный сайт Формулы E. – Всё началось с разработки машины, всех её компонентов, со стендовых испытаний, с работы на симуляторе, после чего мы интегрировали все системы в шасси и приступили к тестам на реальной трассе.

Прежде всего нужно было добиться надёжной работы техники, проанализировать её эффективность и наконец заняться оптимизацией её скоростных возможностей. Теперь приоритеты смещаются, и мы всё интенсивнее готовимся к работе на гонках.

В ближайшие недели нам предстоит преодолеть ещё ряд важных этапов, в том числе пройти омологацию FIA, собрать машины, провести их обкатку, после чего отработать на заключительных тестах в Испании, что важнее всего.

Речь об официальных предсезонных тестах в Хараме, и там команда должна продемонстрировать, что в состоянии эффективно работать на трассе в реальных гоночных условиях. Так что цели определены чётко. Мы должны привезти в Хараму две полностью подготовленные машины, и команда с самого начала должна быть в состоянии правильно действовать и стремиться к максимально высоким результатам».

За Opel будут выступать Митч Эванс и Тео Пуршер. Новозеландец считается одним из самых быстрых и опытных гонщиков Формулы E и является рекордсменом серии по числу побед. Его французский напарник — новичок чемпионата, однако три года назад он стал чемпионом Формулы 2.

Фото: F1news.ru

«На сегодняшний день мы отработали не тестах 12 дней и проехали около 6 тысяч километров, а это немало. Наша машина с самого начала работала вполне надёжно, – продолжил Шротт. – Митч и Тео сыграли очень важную роль на этих тестах и в процессе доводки машины, так что могу подтвердить: мы чувствуем, что оба готовы продвигать наш проект и способствовать его развитию.

Гонщики очень эффективно взаимодействуют с инженерами, со всей командой и, разумеется, им не терпится впервые выйти на старт за рулём нашей машины – для них это будет совершенно особенный момент. Все в предвкушении этого – вне зависимости от того, о ком мы говорим – о людях, которые работают в штаб-квартире Opel, на заводах компании или об армии наших болельщиков – всех радует возвращение Opel на мировую гоночную арену».