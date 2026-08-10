Formula E заключила партнёрское соглашение с компанией Sennheiser

Немецкая компания Sennheiser electronic SE & Co. KG, хорошо известная ценителям качественного звука, продолжает расширять горизонты своего присутствия в профессиональной аудиоиндустрии. За более чем восемьдесят лет существования бренд завоевал доверие аудиофилов своими наушниками, а музыканты высоко ценят его микрофоны. Однако ассортимент Sennheiser не ограничивается только этими категориями: компания производит также профессиональные беспроводные аудиосистемы, оборудование для конференций и множество других решений.

В декабре ожидается старт 14 сезона Формулы E — мирового чемпионата по гонкам на электромобилях. В этом сезоне соревнование переходит на использование автомобилей четвёртого поколения (GEN4), что обещает новые технологические достижения. В рамках этого перехода Sennheiser станет официальным поставщиком комплексных аудиорешений для чемпионата. Особое внимание уделяется системам, основанным на фирменной технологии компании — AMBEO, получившей название «технология погружения».

Эта технология обеспечивает точную обработку и воспроизведение трёхмерного звука, позволяя создавать объёмную аудиокартину. Благодаря этому зрители трансляций Формулы E смогут значительно глубже погружаться в атмосферу событий. Согласно информации из сегодняшнего пресс-релиза, главная цель — сделать так, чтобы поклонники чувствовали себя максимально близко к происходящему: создаётся ощущение присутствия на трибунах вдоль стартового поля и тесной связи с командами и динамикой гонки.

Дэн Чероубрайер, главный технологический директор Формулы E, отметил: «Инновации и технологии – основа Формулы E, и Sehnnheiser станет идеальным партнёром, который поможет коренным образом изменить звуковой ландшафт нашего чемпионата».