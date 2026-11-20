В последний час заключительного дня предсезонных тестов в Хараме произошёл неприятный инцидент, который серьёзно обеспокоил участников заездов, особенно новую команду Fusion. На машине команды, которой управлял Тэйлор Барнард, загорелась и взорвалась батарея.

После этого на трассе сразу появились красные флаги, а над последним сектором круга поднялся густой столб чёрного дыма. Fusion использует электрические силовые установки Porsche, известные своей эффективностью и надёжностью. Теперь случившееся, безусловно, станет предметом детального расследования.

К счастью, британский гонщик не пострадал: он успел остановить машину и быстро выбраться из кокпита. Пожарные и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Новая машина команды Fusion получила повреждения, однако команда пока не прокомментировала инцидент, поэтому о размере ущерба остаётся только догадываться.