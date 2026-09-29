Формула E: Мортара и де Вриз продолжат выступать за Mahindra

Команда Mahindra в Формуле Е объявила о продлении соглашений с действующими пилотами Ником де Вризом и Эдоардо Мортарой. Гонщики продолжат выступать за коллектив в сезоне 2026/27 годов.

Оба пилота присоединились к Mahindra в 2023 году. В прошлом сезоне они помогли команде добиться двух побед, семи подиумов и пяти поулов.

Ник де Вриз:

«Последние три года в Mahindra Racing стали для меня очень насыщенным и важным этапом карьеры. За это время мы вместе добились большого прогресса, а третье место в командном зачёте д в прошлом сезоне стало отличной наградой за работу, которую мы все проделали. Я очень горжусь тем, что нам удалось добиться вместе, и тем, в каком направлении мы движемся. Я очень рад продолжить выступать за Mahindra Racing на машине GEN4. Для всех в Формуле E это будет совершенно новый вызов, в рамках которого нам предстоит многое узнать. Я с нетерпением жду этого нового этапа вместе с командой и хочу увидеть, куда он нас приведёт».

Эдоардо Мортара:

«Я очень рад продолжить выступать за эту команду. За последние три сезона наше сотрудничество складывалось очень успешно, и результаты постоянно росли. Вместе мы прибавили на всех уровнях, и я горжусь тем, что нам удалось сделать. Впереди мой десятый сезон в Формуле E, и я понимаю, что он станет серьёзным вызовом, особенно с технической точки зрения, поскольку нас ждёт очень много нового. Мне интересно, что нас ждёт, и я с нетерпением жду возможности вместе с командой принять этот вызов в рамках перехода на новые машины GEN4».

Подтверждённые гонщики Формулы Е на сезон 2026/27 года