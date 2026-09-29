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Формула E: Мортара и де Вриз продолжат выступать за Mahindra

Mahindra продлила контракты с Ником де Вризом и Эдоардо Мортарой на сезон Формулы Е 2026/27, сохранив состав команды для перехода на новые машины GEN4.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.09.2026, 11:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mahindra в Формуле Е объявила о продлении соглашений с действующими пилотами Ником де Вризом и Эдоардо Мортарой. Гонщики продолжат выступать за коллектив в сезоне 2026/27 годов.

Оба пилота присоединились к Mahindra в 2023 году. В прошлом сезоне они помогли команде добиться двух побед, семи подиумов и пяти поулов.

Ник де Вриз:

«Последние три года в Mahindra Racing стали для меня очень насыщенным и важным этапом карьеры. За это время мы вместе добились большого прогресса, а третье место в командном зачёте д в прошлом сезоне стало отличной наградой за работу, которую мы все проделали. Я очень горжусь тем, что нам удалось добиться вместе, и тем, в каком направлении мы движемся.

Я очень рад продолжить выступать за Mahindra Racing на машине GEN4. Для всех в Формуле E это будет совершенно новый вызов, в рамках которого нам предстоит многое узнать. Я с нетерпением жду этого нового этапа вместе с командой и хочу увидеть, куда он нас приведёт».

Эдоардо Мортара:

«Я очень рад продолжить выступать за эту команду. За последние три сезона наше сотрудничество складывалось очень успешно, и результаты постоянно росли. Вместе мы прибавили на всех уровнях, и я горжусь тем, что нам удалось сделать.

Впереди мой десятый сезон в Формуле E, и я понимаю, что он станет серьёзным вызовом, особенно с технической точки зрения, поскольку нас ждёт очень много нового. Мне интересно, что нас ждёт, и я с нетерпением жду возможности вместе с командой принять этот вызов в рамках перехода на новые машины GEN4».

Подтверждённые гонщики Формулы Е на сезон 2026/27 года

КомандаГонщикГонщик
AndrettiДжейк ДеннисФелипе Другович
Citroën RacingНик КэссидиЖан-Эрик Вернь
CUPRA KIROХосе-Мария Марти-
OpelМич ЭвансТео Пуршер
Envision RacingЗак О'СалливанМакс Гюнтер
Jaguar TCS RacingАнтониу Феликс да Кошта
Lola Yamaha ABT--
Mahindra RacingНик де ВризЭдоардо Мортара
NissanОливер РоуландЗейн Мэлони
Porsche--
Fortescue Zero--

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Эдоардо Мортара (1)Ник де Вриз (6)

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