Формула E: болид GEN4 проходит круг на 10 секунд быстрее

На испанском автодроме в Хараме завершился первый день предсезонных тестов Формулы E. В условиях, «максимально приближенных к боевым», на трассе впервые были представлены машины нового поколения GEN4.

Наблюдатели выделили два главных момента: большое количество красных флагов и лучший результат дня, показанный Эдоардо Мортара во второй половине сессий. Гонщик Mahindra проехал круг за 1:24,344. Это время на 10 секунд быстрее среднего круга, зафиксированного на Madrid ePrix — шестом этапе минувшего сезона, который прошёл на этой трассе 21 марта.

Фото: F1news.ru

В первой сессии лучшим стал гонщик Citroen Жан-Эрик Вернь с результатом 1:25,004. При этом участники тестов ещё не задействовали силовые установки новых машин на полной мощности. Сессия пять раз прерывалась красными флагами.

Самой продолжительной оказалась пауза, вызванная проблемами с радиосвязью, которые затронули всех участников. Кроме того, работу на трассе пришлось остановить из-за технических сложностей у Оливера Роулэнда (Nissan), Роберта Шварцмана (Lola) и Митча Эванса (Opel). Тэйлор Барнард, пилотировавший машину новой команды Fusion, также вылетел с трассы в 1-м повороте.

Вторая сессия прошла спокойнее: красные флаги появлялись только дважды. Сначала Тео Пуршер разбил свой электромобиль Opel в 3-м повороте, а примерно за 25 минут до окончания тестов Ник де Вриз остановился из-за неполадки на его Mahindra.

Во вторник команды займутся анализом итогов первого дня тестов. Работа на трассе возобновится уже в среду.