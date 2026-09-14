Формула E: Макс Гюнтер заключил контракт с Envision

Макс Гюнтер дебютировал в Формуле E в 2018 году и с тех пор успел поработать в нескольких командах. Его лучшим результатом в личном зачёте остаётся 7-е место по итогам сезона-2024, в котором он выступал за Maserati. После этого немецкий гонщик перешёл в DS Penske, а со следующего сезона будет представлять британскую Envision Racing. С командой он заключил многолетний контракт.

Макс Гюнтер: «Я очень рад, что стал гонщиком Envision, когда Формула E переходит на машины поколения GEN4, и уже с нетерпением жду начала нашего сотрудничества.

У этой команды очень успешная история в электрической серии, её отличает великолепный уровень организации. Наша цель в том, чтобы совместить наши сильные стороны и добиваться новых успехов, выступая на самом высоком уровне. Я действительно верю, что у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы общими усилиями выстроить нечто совершенно особенное.

В этом проекте меня убеждает то, что команда ставит перед собой амбициозные задачи, при этом у неё правильный настрой и, конечно, прекрасное техническое оснащение, ведь её машины создаются вместе с Jaguar. Я горжусь, что присоединился к этой команде, и у меня самые прекрасные ожидания».

После завершения сезона состав Envision полностью изменился. При этом имя напарника 29-летнего немецкого гонщика, одержавшего семь побед в Формуле E, пока не объявлено.