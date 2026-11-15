Формула E: команда Mahindra Racing представила новый болид

В отличие от несколько загадочной команды Fusion, индийская Madindra Racing давно хорошо известна в Формуле E. Накануне официальных тестов, которые начнутся в понедельник, команда представила M13Electro — свою машину нового поколения GEN4.

Полноприводные гоночные электромобили способны развивать скорость до 335 км/ч. До 100 км/ч они разгоняются за 1,8 секунды, а для достижения 200 км/ч им требуется 4,4 секунды. Именно такие характеристики этой техники приводит официальный сайт Формулы E.

По расчётам, в квалификационном режиме машины GEN4 должны проходить круг в среднем на 10 секунд быстрее электромобилей версии GEN3 Evo, которые использовались всеми командами до минувшего сезона включительно. Новое поколение получило значительно более мощные батареи и силовые установки. На машинах индийской команды применяются электромоторы, разработанные специалистами компании Mahindra.

Состав Mahindra Racing четвёртый сезон подряд останется неизменным. За команду продолжат выступать Ник де Вриз и Эдорадо Мортара — опытные профессионалы. Голландский гонщик является экс-чемпионом Формулы E: в 2021 году он завоевал титул вместе с заводской командой Mercedes.

В 2026-м благодаря их усилиям Mahindra добилась одного из лучших результатов в своей истории, заняв 3-е место в командном зачёте.

Фото: F1news.ru

Ник де Вриз: «Техника GEN4 позволяет сделать значительный шаг вперёд, и я очень рад, что выступаю в Формуле E в этот переходный период. Машина существенно изменилась, прежде всего став мощнее и быстрее, поэтому нам, гонщикам, предстоит к ней адаптироваться и во многом разобраться.

Разработка машин совершенно нового поколения – всегда сложный процесс, и эффективное сотрудничество гонщиков и инженеров команды станет важнейшим фактором, от которого зависят результаты».