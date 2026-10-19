Формула E: команда Porsche делает выбор в пользу стабильности

Заводская команда Porsche в чемпионате мира по гонкам на электромобилях определилась с составом на новый сезон. За коллектив продолжат выступать двукратный чемпион Формулы E Паскаль Верляйн и Нико Мюллер.

Вчера Верляйну исполнилось 32 года. Второй чемпионский титул он завоевал в финале сезона, который в минувшем августе состоялся в Лондоне. Его 34-летний напарник из Швейцарии завершил личный зачёт на 9-м месте, одержав по ходу сезона одну победу и поднявшись на подиум. В Porsche решили сохранить стабильность состава.

Ранее стало известно, что Джейк Хьюз после годичного отсутствия вернётся в Формулу E. Он будет выступать за Cupra Kiro, клиентскую команду Porsche, где станет напарником Пепе Марти. Хьюз заменит Дэна Тиктума.

Британский гонщик дебютировал в электрической серии в сезоне 2023-2024 годов в составе McLaren. До этого он был резервным пилотом Mercedes, когда у штутгартского концерна ещё была собственная команда в Формуле E. В конце 2024-го Хьюз перешёл в Maserati, однако после преобразования команды в Citroen Racing его контракт продлён не был.

В этом году Хьюз исполнял обязанности резервиста индийской Mahindra. Кроме того, он участвовал в гонках на выносливость серии ELMS и вместе с Algarve Pro Racing выиграл этап в Сильверстоуне.