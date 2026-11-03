Формула E: команда Fortescue пытается убедить Риккардо присоединиться к ней

В начале осени стало известно, что в 13-м сезоне Формулы E — чемпионате мира по гонкам на электромобилях — выступит новая команда Fortescue Zero Racing из Австралии. Она приобрела активы DS Penske.

Состав команды уже сформирован: в сезоне 2026-2027 годов за неё должны выступать британцы Тэйлор Барнард и Дэн Тиктум. Однако Fortescue Zero Racing, вероятно, стремится привлечь дополнительное внимание, прежде всего на австралийском рынке, и хотела бы доверить одну из машин известному гонщику из Австралии.

По слухам, сначала руководство Fortescue пыталось заинтересовать контрактом Джека Дуэна, но до серьёзных переговоров дело не дошло. Теперь команда якобы ведёт закрытые переговоры с Даниэлем Риккардо, пытаясь убедить бывшего гонщика Формулы 1 выступать в Формуле E.

Одним из доводов в пользу такого перехода может быть технический потенциал гоночных электромобилей нового поколения GEN4. Машины с полноприводной трансмиссией способны развивать впечатляющую скорость и отличаются очень высокой динамикой разгона.

Риккардо остаётся востребованным благодаря популярности, опыту и гоночному мастерству, которое он демонстрировал в прежние годы. Поэтому заполучить австралийца хотели бы многие команды различных кольцевых серий. При этом, по имеющимся слухам, переговоры с Fortescue пока не принесли результатов.

Сейчас у Даниэля есть другие важные задачи. Он развивает собственные бизнес-проекты, исполняет почётные обязанности посла Ford Racing и участвует в рекламных мероприятиях, связанных с внедорожником Raptor.

В то же время сообщений о категорическом отказе Риккардо нет даже на уровне слухов. Не исключено, что в будущем появятся новые сведения о возможном сотрудничестве.

Трёхдневные предсезонные тесты Формулы E начнутся 16 ноября на автодроме Circuito de Madrid Jarama, расположенном недалеко от испанской столицы. Первый этап намечен на 18-19 декабря в Саудовской Аравии. Официальной информации об отмене этого сдвоенного этапа не поступало, хотя ралли-рейд «Дакар» уже перенесли из этой страны в Марокко.