Формула E: изменения в составах команд на тестовых сессиях

Сегодня на автодроме в Хараме, расположенном рядом с испанской столицей, начались официальные предсезонные тесты Формулы E. До самого старта оставалось неизвестным, какие гонщики будут представлять на трассе новую команду Fusion.

Лишь вчера команда официально подтвердила, что дебютирует в Формуле E в 2027 году. При этом Fusion назвала только имена ключевых руководителей, а состав пилотов пообещала объявить позднее.

Между тем СМИ, освещающие электрическую серию, уже некоторое время писали о намерении Fusion привлечь талантливого и быстрого британца Тэйлора Барнарда. Однако у гонщика ранее был подписан контракт с другой новой командой — австралийской Fortescue.

Барнард не присутствовал на презентации Fortescue, что могло указывать на определённые закулисные процессы. Сегодня же в Хараме он действительно пилотирует машину Fusion.

Как сообщает FENotebook, Барнард приехал на автодром ещё вчера. Вместе с ним туда прибыл Никита Бедрин — 20-летний российский гонщик, который уже давно выступает в Европе.

В 2026 году Никита совмещал выступления в британской молодёжной серии GB3, где завоевал титул, с работой тест-пилота DS Penske в Формуле E. Сейчас он сотрудничает с Fusion в том же качестве.

Fusion и Fortescue пока не делали заявлений по этому поводу. Однако в последний момент официальный список участников тестов на сайте Формулы E изменился: фамилия Барнарда появилась напротив Fusion.

Кроме того, сообщается, что вторую машину Fusion на тестах пилотирует турецкий гонщик Айханджан Гювен, чемпион DTM прошлого года. Изменения коснулись и состава Fortescue: вместе с Дэном Тиктумом машину команды вместо Барнарда ведёт эстонец Пауль Арон, резервный гонщик Alpine F1.

Таким образом, контрактная ситуация Тэйлора Барнарда пока остаётся не до конца ясной. Однако его участие в тестах за рулём машины Fusion позволяет предположить, что команды всё же достигли определённой договорённости.