Формула E: Гюнтер покидает DS Penske, а Нато — Nissan

В конце 13-го сезона Формулы E составы команд электрической серии претерпели изменения.

Норман Нато завершил сотрудничество с Nissan. Такой исход не стал неожиданностью: французский гонщик заметно уступал по эффективности набора очков своему напарнику Оливеру Роулэнду. Прошлогодний чемпион мира закончил сезон со 117 очками, тогда как Нато набрал лишь 20 — почти в шесть раз меньше.

Предполагается, что в 14 сезоне место Нато займёт Виктор Мартен. Он хорошо знаком болельщикам по выступлениям в молодёжных сериях и гонках на выносливость, где представляет заводскую команду Alpine. Кроме того, Мартен сотрудничает с Williams в Формуле 1 в качестве тест-пилота.

DS Penske также покидает Макс Гюнтер. Однако немецкий гонщик не намерен уходить из Формулы E: по слухам, он может перейти в Envision Racing. В этой команде состав изменится полностью. Ранее сообщалось об уходе Себастьена Буэми, а теперь стало известно о прекращении сотрудничества со шведом Джоэлем Эрикссоном.

«Гонки лондонского уик-энда были для меня последними в составе DS Penske, – сообщил Гюнтер через социальные сети. – Позади два сезона, в которых было немало памятных моментов, связанных с победам в гонках, поул-позициями, и вместе мы преодолели множество испытаний.

Я очень благодарен всем в этой команде за целеустремлённость и вклад в общее дело, но больше всего за прекрасные отношения, которые сложились у нас за это время. Это была замечательная страница в моей карьере, но теперь начинается эра GEN4, и то, что ждёт впереди, меня по-настоящему воодушевляет».

При этом уход Гюнтера связан не только с его результатами. Вероятнее всего, причиной стало прекращение существования DS Penske в том виде, в котором команда выступала в Формуле E в последние годы.

Концерн Stellantis меняет стратегию: со следующего сезона в чемпионате мира по гонкам на электромобилях его будут представлять Citroen и новая команда Opel. Уход премиального бренда DS Automobiles из Формулы E оказался ярким: талантливый и быстрый британец Тейлор Барнард вчера стал самым молодым победителем гонки в истории серии. Похоже, без контракта он не останется.

Лицензия на участие в Формуле E по-прежнему принадлежит американской команде Penske. При этом о своих дальнейших планах она пока не сообщала.