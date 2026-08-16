Формула E: гонщики Mahindra заняли первый ряд стартовой решётки

Формула E известна своей непредсказуемостью, и лондонский финал 13-го сезона, похоже, вновь это доказывает.

Гонщиков индийской команды Mahindra трудно было назвать фаворитами, хотя время от времени они способны преподносить сюрпризы. Ник де Вриз не случайно стал чемпионом электрической серии в 2021 году, выступая за Mercedes, а в нынешнем сезоне уже несколько раз поднимался на высшую ступень подиума. Его напарник Эдоардо Мортара также обладает высокой скоростью и в этом году финишировал в первой тройке.

Однако в сегодняшней квалификации представители Mahindra опередили всех. В заключительной гонке чемпионата они начнут заезд из первого ряда: Ник завоевал поул и одновременно обновил рекорд лондонской трассы. Для него это первый поул в сезоне, а Mahindra впервые в своей истории настолько успешно провела квалификацию.

Де Вриз и Мортара также опередили Паскаля Верляйна, который выиграл вчерашнюю гонку и возглавляет личный зачёт. Он и его напарник по заводской команде Porsche Нико Мюллер стартуют из второго ряда. Митч Эванс, несмотря на все усилия, показал лишь пятый результат.

Перед финальной гонкой сезона новозеландец, в последний раз выступающий на гоночном электромобиле Jaguar, говорил, что ему нечего терять. При этом сохранить шансы на титул он сможет лишь при условии, что всё сложится идеально. Пока его надежды не оправдываются, однако это может сделать финал сезона ещё более интригующим.