Формула E: Энцо Фиттипальди заключил контракт с Lola

Энцо Фиттипальди будет выступать в Формуле Е. Гонщик заключил соглашение с Lola и станет напарником Роберта Шварцмана.

В текущем сезоне продолжатель гоночной династии выступал в США. В серии INDY NXT он занял второе место, одержав четыре победы, после чего принял решение вернуться в Европу.

Энцо Фиттипальди: «Я рад присоединиться к команде Lola в своем дебютном сезоне в Формуле E. Это большой шаг в моей карьере, я благодарен команде за оказанное доверие и предоставленную возможность.

Lola – это имя с богатой историей и наследием в автоспорте, для меня большая честь быть частью этой новой главы вместе с Yamaha. Я также рад присоединиться к команде в столь интересное время, когда такие проекты, как T70S, переносят культовое прошлое Lola в будущее.

С нетерпением жду возможности сесть за руль на предстоящих тестах в Мадриде, начать тесное сотрудничество с командой и вместе работать над созданием сильного первого сезона».