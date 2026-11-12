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Формула E: Энцо Фиттипальди заключил контракт с Lola

Энцо Фиттипальди подписал контракт с Lola и дебютирует в Формуле Е в новом сезоне, где станет напарником Роберта Шварцмана после выступлений в INDY NXT.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2026, 16:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Энцо Фиттипальди будет выступать в Формуле Е. Гонщик заключил соглашение с Lola и станет напарником Роберта Шварцмана.

В текущем сезоне продолжатель гоночной династии выступал в США. В серии INDY NXT он занял второе место, одержав четыре победы, после чего принял решение вернуться в Европу.

Энцо Фиттипальди: «Я рад присоединиться к команде Lola в своем дебютном сезоне в Формуле E. Это большой шаг в моей карьере, я благодарен команде за оказанное доверие и предоставленную возможность.

Lola – это имя с богатой историей и наследием в автоспорте, для меня большая честь быть частью этой новой главы вместе с Yamaha. Я также рад присоединиться к команде в столь интересное время, когда такие проекты, как T70S, переносят культовое прошлое Lola в будущее.

С нетерпением жду возможности сесть за руль на предстоящих тестах в Мадриде, начать тесное сотрудничество с командой и вместе работать над созданием сильного первого сезона».

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