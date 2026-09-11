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Формула-2: зрелищная авария на тренировке на трассе MadRing

Тасанапол Интрафувасак разбил болид Формулы-2 на трассе MadRing: после удара об отбойник машина загорелась, гонщик выбрался сам и прошёл обследование.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.09.2026, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Тренировки молодёжных серий на новой трассе в Мадриде не обошлись без инцидентов. Одной из аварий сопутствовало настоящее пламя.

Тасанапол Интрафувасак, представляющий Таиланд в Формуле 2 в составе французской команды ART, разбил машину на выходе из 19-го поворота. Гонщик не справился с управлением, после чего автомобиль развернуло и на высокой скорости задней частью отбросило в отбойник. Сразу после удара машина загорелась.

К счастью, Тасанапол самостоятельно покинул автомобиль, а маршалы вскоре потушили пожар. При этом машина получила серьёзные повреждения, поэтому маловероятно, что её успеют подготовить к сегодняшней квалификации.

Команды заранее призывали гонщиков не рисковать на тренировках, поскольку на такой трассе, как MadRing, любая ошибка может дорого обойтись. Вероятно, это предупреждение приняли во внимание не все. Вместе с тем нельзя исключать, что аварию спровоцировала техническая неисправность.

Тасанапол не пострадал, однако из-за силы удара гонщика доставили в медицинский центр трассы для обязательного обследования.

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