Формула-2: зрелищная авария на тренировке на трассе MadRing

Тренировки молодёжных серий на новой трассе в Мадриде не обошлись без инцидентов. Одной из аварий сопутствовало настоящее пламя.

Тасанапол Интрафувасак, представляющий Таиланд в Формуле 2 в составе французской команды ART, разбил машину на выходе из 19-го поворота. Гонщик не справился с управлением, после чего автомобиль развернуло и на высокой скорости задней частью отбросило в отбойник. Сразу после удара машина загорелась.

К счастью, Тасанапол самостоятельно покинул автомобиль, а маршалы вскоре потушили пожар. При этом машина получила серьёзные повреждения, поэтому маловероятно, что её успеют подготовить к сегодняшней квалификации.

Команды заранее призывали гонщиков не рисковать на тренировках, поскольку на такой трассе, как MadRing, любая ошибка может дорого обойтись. Вероятно, это предупреждение приняли во внимание не все. Вместе с тем нельзя исключать, что аварию спровоцировала техническая неисправность.

Тасанапол не пострадал, однако из-за силы удара гонщика доставили в медицинский центр трассы для обязательного обследования.