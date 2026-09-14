Формула-2: в Баку состоятся две квалификации и три гонки

12 этап сезона Формулы 2 состоится в Баку 24-26 сентября и будет включать три гонки. Организаторы молодёжной серии объявили об этом сегодня.

В пресс-релизе отдельно отмечается, что «два заключительных этапа сезона в Катаре и Абу-Даби вновь пройдут в обычном формате, когда за единственной тренировкой последует одна квалификация, а далее пройдёт спринт и основная гонка».

Расписание уик-энда в Баку будет отличаться от привычного формата. Исполнительный директор Формулы 2 Бруно Мишель прокомментировал решение организаторов:

«Поскольку в дни Гран При Азербайджана гонки поддержки проводит только Формула 2, то вместе с промоутерами мы решили расширить программу уик-энда: она будет состоять из одной тренировки, двух квалификаций, одного спринта и двух основных гонок.

Это единственный уик-энд, расписание которого позволяет провести дополнительные сессии, благодаря чему уровень зрелищности станет ещё выше, и болельщики это оценят. Гонки на Baku City Circuit всегда проходят невероятно интересно, поэтому мы рады сделать 12-й этап нашего сезона по-настоящему уникальным событием».

Расписание этапа в столице Азербайджана будет следующим:

– в четверг утром состоится одна тренировка продолжительностью 45 минут;

– в четверг днём одну за другой проведут две 20-минутные квалификации;

– в пятницу утром пройдёт спринт, а днём состоится первая «основная» гонка. Стартовое поле для неё определит первая квалификация;

– в субботу утром участники выйдут на старт второй «основной» гонки, её стартовое поле сформируют по результатам второй квалификации.

За поул в каждой квалификации гонщики получат два бонусных призовых балла. Авторам лучших кругов в обеих основных гонках начислят по одному дополнительному очку при условии финиша в первой десятке.