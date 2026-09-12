Формула-2: Ритомо Миата впервые одержал победу

Все гонщики Формулы 2 получили допуск к спринту на мадридской трассе, включая тех, кто не уложился в 107% от результата обладателя поула.

В первую очередь это касалось Нико Варроне, Кушу Майни и Себастьяна Монтойи. На старт также допустили Тасанапола Интрафувасака — таиландского гонщика ART, который не участвовал в квалификации из-за серьёзных повреждений автомобиля, полученных ещё на тренировке.

Однако Колтон Херта в субботней гонке не выступил. Незадолго до старта команда Hitech сообщила, что гонщик плохо себя чувствует. Причины не уточнялись, но не исключено, что его состояние связано со вчерашней аварией.

Поул в короткой субботней гонке занял 19-летний Эмерсон Фиттипальди-младший, показавший в квалификации 10-е время. Вместе с ним из первого ряда стартовал Ритомо Миата. На втором ряду расположились машины Ноэля Леона и Лоренса ван Хупена, а лидер личного зачёта Никола Цолов начал гонку только из третьего ряда.

Одним из главных вопросов было то, какую тактику выберут команды и гонщики после нескольких инцидентов в квалификации на сложной трассе MadRing. Останутся ли они осторожными или, несмотря на обстоятельства, будут рисковать и атаковать? Сегодняшняя гонка Ф3 стала примером первого подхода и особенно интересной не получилась.

Старт Формулы 2 пришлось отложить на целых полчаса. Причиной стали красные флаги во время третьей тренировки Ф1 и задержки, вызванные последствиями аварии Льюиса Хэмилтона: ремонт ограждений трассы занял много времени.

После начала гонки Ритомо Миата сразу вышел в лидеры, опередив Фиттипальди ещё до первого поворота. Однако на разных участках трассы остановились машины Джоне Беннета и Нико Варроне. Сначала появились жёлтые флаги, а затем на трассу выехал автомобиль безопасности.

В одном случае в машину британца врезался Монтойя, после чего сразу отправился в боксы. Во втором аналогичным образом пришлось поступить Майни: именно он выбил с трассы аргентинского гонщика Van Amersfoort Racing. Стюарды рассмотрят этот инцидент после финиша.

Майни, Беннетт и Варроне не смогли вернуться на трассу из-за состояния своих машин. Это удалось только Монтойе, который к тому моменту уже проигрывал пелотону два круга. Для молодого колумбийца гонка фактически превратилась в тренировку, но проходила она в боевых условиях.

На 4-м круге состоялся рестарт. Миата сохранил лидерство, а Фиттипальди продолжал держаться вплотную за его машиной. Ван Хупен попытался атаковать Леона в борьбе за 3-ю позицию, но успеха не добился. Цолов поднялся на 5-е место после того, как Роман Билински, стартовавший впереди, по неизвестной причине оказался за пределами первой десятки.

На 7-м круге ван Хупен снова атаковал Леона, однако и на этот раз довести манёвр до конца не смог. При этом он явно не собирался отказываться от борьбы, тем более что к соперникам уже приближался Цолов.

Среди гонщиков впереди только Леона можно считать соперником болгарского гонщика Campos в борьбе за титул, и то с оговорками: мексиканец отстаёт от него более чем на 60 очков.

На 9-м круге ван Хупен вновь пошёл в атаку на Леона и сумел опередить его. Но Ноэль отыграл позицию, выехав при этом за пределы трассы. Стюарды обратили внимание на этот эпизод.

Ноэль, Лоренс и Никола продолжали двигаться плотной группой, поэтому новый раунд борьбы между ними казался неизбежным. Однако Леон предпочёл пропустить ван Хупена. Вероятно, команда попросила его не обострять ситуацию и не рисковать штрафом.

Теперь атаковать мексиканца намеревался Цолов. Болгарин не спешил переходить к активным действиям и даже сообщил команде по радио, что у соперника начинаются проблемы, поэтому время для атаки ещё будет.

Цолов попытался воспользоваться этим на 13-м круге, но Ноэль решительно оборонялся и вынудил болгарина выехать за пределы трассы. Никола временно отступил, а на следующем круге всё же опередил соперника. Однако позицию пришлось вернуть, поскольку обгон состоялся за пределами трассы в шикане 5-6 поворотов.

В конце 14-го круга Цолов ошибся в апексе 20-го поворота. Левые колёса его машины задели отбойник, автомобиль дестабилизировался и развернулся. Двигатель заглох, а лидер молодёжной серии в раздражении покинул кокпит. На трассу вновь выехал автомобиль безопасности.

Во время нейтрализации машина Монтойи находилась в боксах, где механики проводили какие-то проверки. За их работой с балкона хмуро наблюдал Хуан-Пабло Монтойя — отец гонщика Prema, дважды, в 2002-м и 2003 гг., занимавший 3-и места в чемпионате мира во время выступлений за Williams.

Гонка возобновилась, когда до финиша оставалось пять кругов. Миата сохранял лидерство и быстро увеличил отрыв от Фиттипальди до двух секунд. Бразилец шёл вторым, но его активно прессинговал ван Хупен, записавший на свой счёт лучший круг.

Впрочем, это не помогло Лоренсу выйти вперёд. Эмерсон грамотно располагал машину на трассе, а до финиша оставалось совсем немного. Главной задачей для бразильца было избежать серьёзных ошибок.

На последнем круге Алекс Данн попытался атаковать Рафаэля Камару в борьбе за 6-ю позицию, но заблокировал тормоза. Хорошо, что этот эпизод не привёл к более серьёзным последствиям.

Спринт завершился первой победой Ритомо Миаты — первой за все три года выступлений японского гонщика в Формуле 2. Вторым финишировал Эмерсон Фиттипальди, третьим стал Лоренс ван Хупен. Впрочем, решение по его действиям стюарды примут после гонки, поэтому результаты ещё могут быть пересмотрены.

Из ближайших соперников Николы Цолова очки набрали Ноэль Леон, занявший 4-е место, Рафаэль Камара — 6-е, и Алекс Данн — 7-е. Таким образом, задача лидера личного зачёта перед завтрашней гонкой стала сложнее. Теперь он не может позволить себе терять очки, а как справится с этим, станет известно в воскресенье.