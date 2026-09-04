Формула-2: Рафаэль Камара завоевал поул-позицию в Монце

После более чем месячного перерыва команды Формулы 2 вновь вышли на трассу. Местом проведения этапа стал легендарный автодром в Монце, который традиционно называют «Храмом скорости».

Конфигурация кольца, расположенного на территории Королевского парка Монцы, определяет не только его высокую скорость, но и создаёт привычные сложности во время квалификации.

Накануне сессии Никола Цолов, возглавляющий личный зачёт молодёжной серии, отметил, что результат на круге во многом зависит от возможности использовать слипстрим за другой машиной. Это предвещало напряжённую и хаотичную квалификацию.

С такой оценкой согласился Габриэле Мини, занимающий 2-ю строчку личного зачёта и уступающий Цолову ровно 20 очков: «Тот, кому удастся получить слипстрим, сможет проехать круг на три десятых быстрее. Гонка на этой трассе обещает быть непростой, обгонов будет очень много, но самая сложная сессия уик-энда – безусловно, квалификация».

В первой половине сессии Алекс Данн попытался улучшить результат, но ошибся при торможении, заблокировал колёса и вылетел за пределы трассы. Аналогичная ошибка произошла у Рафаэля Виллагомеса. Первое относительно показательное время записал на свой счёт Джошуа Дюрксен — гонщик из Парагвая проехал круг за 1:31,701. При этом было очевидно, что темп ещё существенно вырастет.

Рафаэль Камара почти на четыре десятых улучшил результат Дюрксена, а Ноэль Леон поднялся на вторую строчку тайминга. Цолов тем временем оставался четвёртым.

Алекс Данн, ранее показавший лучшее время на тренировке, вновь продемонстрировал серьёзность своих намерений и оттеснил Николу на пятое место. До завершения сессии оставалось около десяти минут. Гонщики отправились в боксы за свежими шинами, однако возвращаться на трассу не спешили. Складывалось впечатление, что команды решили выждать, и машины покинули пит-лейн только за шесть минут до клетчатого флага.

После одного круга в умеренном темпе большинство участников снова проехали по пит-лейн. Затем в Монце началась привычная чехарда: никто не хотел предоставлять соперникам возможность воспользоваться слипстримом.

Мари Боя ехал впереди, заметно сдерживая пелотон. Однако первым не выдержал Роман Билински, опередив всех. Именно в этот момент борьба за поул возобновилась: гонщики начали ускоряться, чтобы провести последний быстрый круг.

Игры со слипстримом, как известно, не для всех заканчиваются одинаково удачно. Через полторы минуты Рафаэль Камара принимал поздравления с поулом от своей команды Invicta Racing. Показанного ещё на первом комплекте шин времени — 1:31,326 — никто так и не превзошёл. Для бразильского гонщика это уже пятое подобное достижение в сезоне.

Дюрксен поднялся на вторую строчку, Данн занял третью, а Леон опустился на четвёртое место. Цолов начнёт воскресную гонку с пятой позиции, тогда как Мини стартует только 11-м. В субботнем спринте с поула выйдет Ритому Миата, показавший сегодня 8-й результат.

Результаты готовятся…