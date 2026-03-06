Формула 2: Дино Беганович завоевал поул в Мельбурне

Первая квалификационная сессия сезона Формулы 2 ознаменовалась авариями и красными флагами. Уже на первой трети заездов серьезный инцидент произошёл с автомобилем Мари Боя — испанский дебютант команды Prema Racing, входящий в молодежную программу Aston Martin, разбил машину и спровоцировал остановку сессии.

Любопытно, что к этому моменту лучшее время принадлежало еще одному новичку — Николе Цолову из Болгарии. Гонщик, выступающий за Campos и сотрудничающий с Red Bull, уже знаком с серией: в прошлом году он провёл четыре гонки за Campos, а в финале сезона в Абу-Даби сумел подняться на подиум в субботнем спринте. Несмотря на статус новичка, опыт в Формуле 2 у Цолова уже имеется.

После эвакуации разбитого болида Боя с 12-го поворота квалификация была возобновлена. Впечатление складывалось такое, что наиболее опытные пилоты не торопились показывать свои лучшие результаты. Исключением стал Дино Беганович, представитель Гоночной академии Ferrari, который с этого сезона выступает за команду DAMS. Он сумел выйти на четвертое место в протоколе, однако было очевидно, что главная борьба впереди.

Вскоре заезды вновь были приостановлены красными флагами: на этот раз аварию допустил опытный Габриэле Мини. Все пилоты вернулись на пит-лейн, а время сессии продолжало истекать. Когда движение на трассе возобновилось, до конца квалификации оставалось менее трёх минут, но гонщики получили шанс на одну, а возможно и две быстрые попытки.

Результат Цолова сначала превзошёл Мартин Стенсхорн, затем Дино Беганович, который временно возглавил протокол. Алекс Данн поднялся на третью строчку. Ближе к завершению сессии Стенсхорн попытался вернуть себе лидерство, но ненадолго: Беганович на своём последнем круге сумел улучшить время более чем на две десятых секунды и окончательно завоевал поул-позицию.

Для Дино Бегановича это уже второй поул в Формуле 2. В воскресенье он стартует с первой позиции на трассе Альберт-парк в Мельбурне. Рядом с ним на стартовой решётке окажется Мартин Стенсхорн, а из второго ряда уйдут в бой Алекс Данн и Ноэль Леон, напарник Цолова, который по итогам квалификации стал пятым.

В субботнем спринте, согласно правилам частичного реверса стартовой решётки в молодежных сериях, поул достанется Тасанаполу Интрафувасаку из Таиланда. Дебютант ART завершил квалификацию на 10-й позиции.

Также стоит отметить итоги дебютной квалификации для Колтона Херты — американский гонщик занял 14-е место.

Результаты квалификации будут опубликованы позже…