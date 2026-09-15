Формула-2 не выступит в Имоле

Заключительная часть календаря Формулы 2, как и расписание Формулы 1, пока не утверждена окончательно. При этом команды уже знают, что этап в Имоле не состоится: если там пройдет гонка Формулы 1, заездов поддержки не будет.

Сезон Формулы 2 может завершиться в Баку, где на следующей неделе запланирован этап с двумя основными гонками за уик-энд. Другой вариант предполагает проведение заключительных этапов в Катаре и Абу-Даби.

На случай любого из сценариев команды Формулы 2 готовят оборудование для трёх этапов — в Баку и на Ближнем Востоке. Если эти этапы отменят, последним в календаре станет гонка в столице Азербайджана.