Формула 2: Джошуа Дюрксен одержал победу в стартовой гонке сезона

Субботний спринт Формулы 3 стартовал с поула для Тасанапола Интрафувасака, представляющего Таиланд и команду ART. Гонщик показал 10-й результат в квалификации, что обеспечило ему выгодную стартовую позицию. Однако эксперты заранее высказывали сомнения в его способности удержаться впереди, учитывая присутствие на первом ряду опытного Джошуа Дюрксена из Парагвая, выступающего за Invicta Racing.

Старт гонки сложился для Интрафувасака достаточно успешно, но уже на первых метрах второй позицией завладел Оливер Гёте, опередивший Дюрксена. Тем не менее, парагваец быстро вернул себе утраченные позиции, а вскоре Куш Майни также прошёл Гёте. Немецкий гонщик допустил ошибку, в результате чего его Dallara развернуло.

На втором круге Джошуа Дюрксен совершил решающий обгон, обойдя Интрафувасака на торможении перед 9-м поворотом и возглавив гонку. На этом этапе Тасанапола уже начал преследовать Куш Майни, однако индийский пилот вскоре уступил четвёртое место Ноэлю Леону, который, стартовав седьмым, к этому моменту обогнал четырёх соперников. В последующие круги Майни потерял ещё несколько позиций и выпал за пределы первой пятёрки.

Дюрксен сохранял лидерство, но не мог создать существенного отрыва. Его преимущество не превышало 1,6 секунды. За ним следовали Интрафувасак, Леон, Рафаэль Камара, а также Мартин Стенсхорн и Алекс Данн.

В то время как в первой группе изменений было немного, в середине пелотона ситуация развивалась динамично. Никола Цолов, потерявший позиции на старте, попытался отыграться, атакуя Колтона Херту, шедшего 13-м. В результате контакта болгарского гонщика развернуло, однако серьезных последствий удалось избежать — остальные участники избежали столкновения.

Стюарды взялись за разбирательство инцидента, но решение по нему было отложено до окончания гонки. При этом Мартин Стенсхорн тут же получил 5-секундный штраф за столкновение с Цоловым на первом круге. Именно из-за этого эпизода болгарский пилот потерял множество позиций, будучи вытесненным за пределы трассы гонщиком Rodin Motorsport.

На 15-м круге из-за аварии Мари Боя на трассе появились жёлтые флаги и был вызван автомобиль безопасности. Это уже второй инцидент с участием испанского гонщика Prema за уик-энд.

Некоторые пилоты воспользовались ситуацией и заехали на пит-стоп для смены резины, хотя по регламенту субботнего спринта это не обязательно. Колтон Херта первым свернул в боксы, потеряв при этом всего пару позиций и рассчитывая на преимущество свежих шин в концовке гонки.

После ухода сейфти-кара пелотон вновь собрался вместе, что дало шанс на обгон. На рестарте 18-го круга Джошуа Дюрксен уверенно сохранил лидерство, а Ноэль Леон вскоре обошёл Интрафувасака, заняв второе место.

Себастьян Монтойя, стартовавший вне первой десятки, пытался прорваться вперёд и к финишу сумел подняться до 10-й позиции. Однако очки в субботнем спринте получают только восемь сильнейших.

Тасанаполу Интрафувасаку не удалось удержаться в тройке — его опередили Мартин Стенсхорн и Алекс Данн. Но из-за штрафа норвежца за столкновение с Цоловым по итогам гонки он откатился на 10-е место.

Победителем этапа стал Джошуа Дюрксен, который завершил прошлый сезон аналогичным образом, но тогда выступал за AIX Racing. На этот раз он принёс победу Invicta Racing, порадовав и своих болельщиков в Парагвае.

Второе место занял Ноэль Леон, третьим финишировал Алекс Данн. Среди дебютантов лучшим стал Тасанапол Интрафувасак, занявший четвёртое место. Пятёрку сильнейших замкнул Ритому Миата, напарник Колтона Херты по Hitech Racing. Сам американец финишировал 16-м, не сумев улучшить позицию из-за повреждения переднего крыла, полученного в столкновении с Никола Цоловым.

В воскресенье поул-позицию займёт Дино Беганович, который в субботнем спринте не проявил себя и финишировал только 20-м.

Ожидаются официальные результаты гонки...