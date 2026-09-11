«Формула-2»: Беганович во второй раз в сезоне завоевал поул-позицию

Квалификация Формулы 2 на новой мадридской трассе стала серьёзным испытанием для гонщиков. Им нужно было показать высокий темп, но при этом сохранить технику: авария Тасанапола Интрафувасака в начале единственной тренировки наглядно продемонстрировала, чем может закончиться любая ошибка на MadRing.

Старт квалификации задержали примерно на десять минут, и в 15:06 по местному времени сессия началась. Как и ожидалось, таиландский гонщик ART, занимающий 10-е место в личном зачёте, на трассу не вышел. Все остальные участники сразу покинули пит-лейн. Рафаэль Камара, слушатель гоночной академии Ferrari и пилот Invicta Racing, ранее отмечал, что пилотирование на MadRing требует смелости и обеспечивает высокий уровень адреналина.

Уже на первом быстром круге это испытал Куш Майни, разбивший вторую машину ART в 16-м повороте. Повреждения получил и автомобиль Себастьяна Монтойи: гонщик Prema медленно направился в боксы. Команда предупредила его по радио, что продолжение движения может усугубить проблему.

Сессию немедленно остановили красными флагами. К этому моменту прошла только восьмая минута квалификации. Повтор показал, что Монтойя-младший потерял контроль над красно-белой Dallara на выходе из шиканы перед бэнкингом La Monumental. Машина задела барьер задним левым колесом, после чего была повреждена подвеска.

Через несколько минут заезды возобновились, хотя к тому моменту завершилась уже треть получасовой сессии. Первым заметное время показал Алекс Данн — 1:46,330. Однако Никола Цолов сразу улучшил этот результат на две тысячных доли секунды. Болгарский гонщик Campos Racing также был быстрейшим на тренировке.

Вскоре квалификацию снова остановили красные флаги. Причиной стала авария аргентинца Нико Варроне, разбившего машину на выходе из 20-го поворота. Кину Шилдсу удалось избежать столкновения: британский пилот AIX Racing поймал автомобиль после возникновения избыточной поворачиваемости, хотя ситуация могла завершиться ударом об отбойник.

Перед очередным возобновлением сессии первую шестёрку протокола возглавлял Цолов. Вторым шёл Данн, далее располагались Роман Билински, Ноэль Лекон, Дино Беганович и Камара.

Из этой группы реальным соперником Цолова, лидирующего в молодёжной серии с преимуществом в 11 очков, считался только бразилец. Поул приносил Николе ещё три призовых балла, однако завоевать его болгарскому гонщику не удалось.

До окончания квалификации оставалось менее 19 минут, когда пилоты вновь выехали на трассу. Вместе с ними пит-лейн покинул и Себастьян Монтойя: механики Prema успели заменить сломанный рычаг подвески. Но почти сразу гонщик сообщил по радио о потере мощности двигателя, и команда попросила его вернуться в боксы.

Алекс Данн поднялся на первую строчку, проехав круг почти на восемь десятых секунды быстрее Цолова. Затем болгарина опередили Лоренс ван Хупен, Джон Беннетт и Билински.

Впрочем, лидерство Данна оказалось недолгим. За 12 минут до конца сессии его результат превзошёл Дино Беганович, показавший 1:45,182. На следующей попытке гонщик DAMS Lucas Oil проехал ещё быстрее — 1:44,578.

Цолов шёл по быстрому кругу и опережал собственный график, однако завершить попытку ему не удалось. Джон Беннетт, только что показавший лучшее время в первом секторе, потерял контроль над машиной во втором и разбился в том же 11-м повороте.

На трассе снова появились красные флаги. Секундомер остановили, когда до окончания квалификации оставалось пять с половиной минут. Промежуточный поул занимал Беганович, вторым был Данн, а на третью позицию поднялся Габриэле Мини, занимающий третье место в личном зачёте. Четвёртым шёл Билински, пятёрку замыкал Колтон Херта. Для американца этот результат стал бы лучшим в сезоне, если бы сессия завершилась в этот момент.

Однако квалификация продолжилась. Многие гонщики, одними из первых вернувшиеся на трассу, улучшили свои результаты, включая Данна и Бегановича. Дино укрепил лидерство на поуле, проехав круг за 1:44,331. Цолов также прибавил, но поднялся лишь на пятую строчку.

На последнем быстром круге Колтон Херта слишком быстро вошёл в 19-й поворот. Машину развернуло в районе апекса, после чего она сначала ударилась о левый отбойник, а затем отрикошетила в правый.

За получасовую квалификацию были разбиты шесть машин, а сессия трижды прерывалась красными флагами. Дино Беганович завоевал второй поул в сезоне. Алекс Данн начнёт воскресную гонку из первого ряда, Рафаэль Камара и Мартиниус Стенсхорн — из второго, а Николо Цолов, оставшийся на пятой позиции, — из третьего.

В субботу с поула стартует машина Ноэля Леона, занимающего пятое место в личном зачёте. Это даёт ему хороший шанс проявить себя в завтрашнем спринте, учитывая, что обгонять на MadRing будет непросто.