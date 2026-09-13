Формула-2: Беганович впервые победил в этом сезоне

Колтон Херта, американский гонщик Hitech, не смог выйти на старт воскресной основной гонки мадридского этапа Формулы 2, как и в спринте. В команде сообщили, что он по-прежнему плохо себя чувствует. В результате стартовое поле стало плотнее, а участники, показавшие в пятницу результаты хуже 12-го места, которое занимал Херта, поднялись на одну позицию.

Куш Майни получил штраф за столкновение с Нико Варроне в спринте, поэтому индийский гонщик ART начинал гонку последним.

Поул достался Дино Бегановичу из DAMS. Шведский гонщик, слушатель гоночной академии Ferrari, уверенно стартовал, сохранил лидерство и сразу попытался увеличить отрыв. Алекс Данн шёл вторым, за ним располагались Рафаэль Камара и Мартиниус Стенсхорн.

Никола Цолов, ставший одним из неудачников спринта, рассчитывал реабилитироваться после вчерашней ошибки. Он держался позади Стенсхорна, но пока не предпринимал активных действий. Тем временем Роман Билински, занимавший шестую позицию, начал прессинговать болгарского гонщика Campos, поскольку поляку было особенно нечего терять.

Реализовать эти планы не удалось: уже на втором круге на трассе появился автомобиль безопасности. Машина Майни после контакта с Кином Шилдсом развернулась против направления движения и остановилась у барьеров в 18-м повороте. Шилдсу повезло больше: он остался на трассе, хотя и ехал последним.

Во время нейтрализации Тасанапол Интрафувасак отправился на ранний обязательный пит-стоп. Цолов, напротив, получил от команды указание как можно дольше оставаться на трассе, чтобы позднее сменить шины.

Эвакуация машины Майни затянулась, поэтому пелотон продолжал двигаться за сейфти-каром. Рестарт состоялся лишь после шести кругов. Беганович спокойно удержал первое место, однако Данн попытался приблизиться к лидеру. Швед с боснийской фамилией прибавил темп и вскоре увеличил преимущество над пелотоном более чем до секунды.

В этот момент стало известно, что Шилдс получил 10-секундный штраф за аварию с Майни.

На 8-м круге Габриэле Мини, занимающий 3-ю строчку в личном зачёте, эффектным манёвром прошёл Оливера Гёте, своего напарника по MP Motorsport, и поднялся на 9-е место. Это стало ещё одним подтверждением того, что на мадридской трассе возможны обгоны. Итальянец попытался атаковать и Ритомо Миату, победителя вчерашнего спринта, но японец сразу вернул позицию. На том же круге Интрафувасак опередил Себастьяна Монтойю, вероятно, отчасти благодаря более свежим шинам.

Ноэль Леон, занимавший 8-е место, в конце 12-го круга свернул на пит-лейн. Во время замены возникла проблема с передним правым колесом, и мексиканец вернулся на трассу 17-м. Похоже, это его разозлило: после возвращения он сразу пошёл в атаку и в затяжной дуэли опередил Джона Беннетта.

Беннетт попытался вернуть позицию, но выехал за пределы трассы. В результате ему пришлось вернуть 15-е место, а затем его успел обойти и Лоренс ван Хупен.

На 14-м круге в боксы отправился Никола Цолов. Он вернулся на трассу 11-м, но в 5-м повороте пропустил вперёд Мари Бою, проводившего гонку в агрессивной манере. Испанец стартовал на семь позиций ниже Цолова, однако к середине дистанции успел обойти лидера личного зачёта. Цолов не собирался мириться с потерей позиции и начал атаковать гонщика Prema, но Боя несколько кругов успешно оборонялся.

На 17-м круге Никола пошёл в атаку. Казалось, ему удалось завершить обгон, после чего он также попытался пройти Гёте, однако не удержал машину на трассе и был вынужден вернуть позицию.

Сделал он это не слишком удачно, чем воспользовался Камара. Цолов откатился на 13-е место. Затем бразилец атаковал Гёте, но перестарался и отправил машину немца в отбойник.

На трассе вновь появились жёлтые флаги, а затем выехал автомобиль безопасности. На другом участке круга также остановилась машина Беннета.

Пилоты, которые ещё не успели побывать в боксах, воспользовались нейтрализацией и без потери позиций получили свежие шины. Поэтому Беганович и Данн сохранили лидерство, а Миата, стартовавший девятым, поднялся на 3-е место.

На видеоповторе было заметно, что в эпизоде, предшествовавшем нейтрализации, машина Цолова получила повреждение. Судя по всему, от её переднего крыла отлетела часть элемента. Команда попросила Николу по радио не рисковать, проявить терпение и дождаться подходящего момента для атаки, поскольку в последние десять кругов аварии вполне вероятны.

Вскоре стюарды объявили решение по Камаре: за агрессивные действия бразилец получил 10-секундный штраф. Рафаэль ехал впереди Цолова, поэтому Никола должен был отыграть как минимум одну позицию и заработать несколько очков. Однако этого не произошло.

После рестарта расстановка в пелотоне не изменилась. Беганович сразу создал отрыв в полторы секунды от Данна, а к ехавшему третьим Миате начали приближаться Эмерсон Фиттипальди и Джошуа Дюрксен.

Несмотря на штраф, Камара продолжил продвижение вперёд. На 24-м круге он прошёл Мари Бою, но затем гонщика Prema опередили Цолов и Билински.

Незадолго до финиша Дюрксен активизировался и начал прессинговать Фиттипальди, однако тот пока удерживал 4-е место. В это время дирекция гонки включила обратный отсчёт: заезд затягивался, и полностью запланированное число кругов участники проехать не могли.

За пару минут до финиша парагвайский гонщик Invicta ошибся. Интрафувасак едва не воспользовался этим, но Фиттипальди получил возможность перевести дух. Сдержать натиск Дюрксена Эмерсон всё же не смог: на предпоследнем круге Джошуа вышел на 4-е место.

На том же круге Цолов потерял несколько позиций. Его обошли Боя, Леон, ван Хупен, Монтойя, Варроне, Виллагомес и даже Шилдс. Судя по всему, машина Николы просто теряла скорость.

После 31 круга гонка завершилась победой Дино Бегановича — первой для него в сезоне. Алекс Данн стал вторым, а Ритомо Миата поднялся на третью ступень подиума. С учётом вчерашней победы итоги мадридского уик-энда для японца можно считать прекрасными.

Иной оценки заслуживает выступление Цолова: в Мадриде он не набрал очков, хотя по-прежнему возглавляет личный зачёт. Его преимущество, однако, значительно сократилось — теперь он опережает Камару только на семь очков.