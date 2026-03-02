Формула 1 рассматривает альтернативы на случай возможной отмены этапов

Руководство Формулы 1 рассматривает возможные альтернативы на случай отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Соревнования в этих странах запланированы на 12 и 19 апреля. Организаторы отмечают, что ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся военных действий. Хотя есть надежда на скорое завершение конфликта, приоритетом для Формулы 1 остается безопасность всех участников и болельщиков. В случае, если в ближайшие недели сохранятся опасения по поводу безопасности, гонки могут быть отменены.

В качестве возможной схемы замены рассматривается опыт, полученный во время пандемии. Тогда этапы, находящиеся в резервном статусе, такие как Имола и Портимао, могли быть использованы для проведения Гран При. Однако организаторы подчеркивают, что для транспортировки оборудования требуется значительное время, поэтому решение необходимо принять заранее.

На текущий момент официально альтернативные трассы не называются. Тем не менее, по мере затягивания конфликта вероятность переноса или отмены этапов только возрастает.