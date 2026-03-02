Главная Новости Формула 1 рассматривает альтернативы на случай возможной отмены этапов
Новости

Формула 1 рассматривает альтернативы на случай возможной отмены этапов

Формула 1 рассматривает замену Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии из-за военных действий, рассматриваются резервные этапы Имола и Портимао.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.03.2026, 16:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководство Формулы 1 рассматривает возможные альтернативы на случай отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Соревнования в этих странах запланированы на 12 и 19 апреля. Организаторы отмечают, что ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся военных действий. Хотя есть надежда на скорое завершение конфликта, приоритетом для Формулы 1 остается безопасность всех участников и болельщиков. В случае, если в ближайшие недели сохранятся опасения по поводу безопасности, гонки могут быть отменены.

В качестве возможной схемы замены рассматривается опыт, полученный во время пандемии. Тогда этапы, находящиеся в резервном статусе, такие как Имола и Портимао, могли быть использованы для проведения Гран При. Однако организаторы подчеркивают, что для транспортировки оборудования требуется значительное время, поэтому решение необходимо принять заранее.

На текущий момент официально альтернативные трассы не называются. Тем не менее, по мере затягивания конфликта вероятность переноса или отмены этапов только возрастает.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация