«Формула-1» и Leica представили новый фотоаппарат

В рамках нового лицензионного партнерства Формула 1 и компания Leica представили специальную версию камеры — Leica Q3 43 Formula 1.

Новинка создана на базе премиальной полнокадровой модели с несменным объективом Leica APO-Summicron 43mm f/2 и сенсором разрешением 60 Мп. О принадлежности к Формуле 1 напоминают микровелюровое покрытие, стилизованное под гоночный руль, а также элементы из углеволокна, которое Leica обычно не применяет в своих камерах. Логотип Формулы 1 разместили на верхней панели и крышке объектива.

Изменения коснулись и программного обеспечения. Дизайнеры Leica создали эксклюзивный цветовой профиль с несколько повышенными контрастностью и насыщенностью.

Leica Q3 43 Formula 1 Edition будет доступна в фирменных магазинах Leica и специализированных розничных сетях. Стоимость камеры составит 9 950 долларов — на 2000 больше, чем цена оригинальной Leica Q3 43.