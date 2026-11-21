Формула 1, FIA и поставщики силовых установок достигли соглашения о новом регламенте двигателей, который начнет действовать с 2030 года.

Стороны единогласно одобрили переход Формулы 1 в 2030-м на 2,1-литровые турбомоторы V8. При этом в конструкции сохранятся «некоторые геометрические особенности».

Новый силовой агрегат должен быть значительно проще, дешевле и легче нынешних. Также предусмотрены ограниченное использование гибридной составляющей, современные экологически чистые технологии для усиления борьбы на трассе и звук, который понравится болельщикам.

Двигатель V8 планируется объединить с шасси, которое станет легче и маневреннее. Это позволит сделать больший акцент на мастерстве пилота и напряженной борьбе.

Следующим этапом станет представление окончательной нормативно-правовой базы до 2030 года на заседании Всемирного совета по автоспорту FIA в Шанхае в следующем месяце.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Это соглашение знаменует важную веху в формировании будущего Формулы 1.

С самого начала я четко обозначил свою цель: сделать этот спорт более конкурентным и интересным для болельщиков, сохранив лидерство в области инноваций и устойчивого развития.

Возвращение моторов V8 станет возможностью вновь соприкоснуться с ДНК этого спорта, вернуть звук, эмоции и атмосферу гонок, которую так любят люди во всем мире. Мы видим в нашем спорте более легкие и простые машины, где талант пилота снова будет играть главную роль.

Хочу поблагодарить за сотрудничество всех причастных к этой работе. Это важный шаг, он говорит о том, чего мы можем достичь, работая вместе над созданием наилучшего будущего для нашего спорта».

Все изменения в нормативных актах должны быть утверждены Всемирным советом по автоспорту FIA (WMSC).

Текст соглашения был опубликован на сайте FIA несколько дней назад, однако затем его удалили. Сегодня документ вновь разместили с небольшой коррекцией.