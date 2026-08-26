Для Юки Цуноды Формула 1 по-прежнему важнее IndyCar

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Юки Цунода может продолжить карьеру в IndyCar. При этом японский гонщик намерен вернуться в Формулу 1 на постоянной основе. К выступлениям в других гоночных сериях он готов обратиться только в том случае, если не сможет реализовать этот план.

Юки Цунода: «Не моя работа реагировать на публикацию различных слухов. Я полностью оставляю это своему менеджеру, а моя работа заключается в том, чтобы быстро пилотировать машину и делать то, что от меня требуется.

Я всегда думаю о Формуле 1. Моя главная цель – продолжать выступать в Формуле 1 и добиваться успехов. Так будет всегда, что бы ни происходило.

Однако я не хочу по два года просто сидеть в боксах – я хочу выступать в гонках. Если мне не удастся найти место в Формуле 1 на следующий год, тогда придётся рассматривать другие серии. Но до начала следующего сезона я по-прежнему буду ориентироваться только на Формулу 1».