Главная Новости Racing Bulls Для Юки Цуноды Формула 1 по-прежнему важнее IndyCar
Новости

Для Юки Цуноды Формула 1 по-прежнему важнее IndyCar

Юки Цунода заявил, что рассчитывает вернуться в Формулу 1 на постоянной основе, а переход в IndyCar рассмотрит только при отсутствии места в чемпионате.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 11:42·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Юки Цунода может продолжить карьеру в IndyCar. При этом японский гонщик намерен вернуться в Формулу 1 на постоянной основе. К выступлениям в других гоночных сериях он готов обратиться только в том случае, если не сможет реализовать этот план.

Юки Цунода: «Не моя работа реагировать на публикацию различных слухов. Я полностью оставляю это своему менеджеру, а моя работа заключается в том, чтобы быстро пилотировать машину и делать то, что от меня требуется.

Я всегда думаю о Формуле 1. Моя главная цель – продолжать выступать в Формуле 1 и добиваться успехов. Так будет всегда, что бы ни происходило.

Однако я не хочу по два года просто сидеть в боксах – я хочу выступать в гонках. Если мне не удастся найти место в Формуле 1 на следующий год, тогда придётся рассматривать другие серии. Но до начала следующего сезона я по-прежнему буду ориентироваться только на Формулу 1».

Источник

Юки Цунода (181)Racing Bulls (279)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация