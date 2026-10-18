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Забудьте о VW: BYD и MG — настоящие лидеры продаж автомобилей в Великобритании.

Рынок новых автомобилей Великобритании вырос на 10% в 2026 году, но Volkswagen, BMW и Ford теряют продажи и долю рынка, несмотря на лидерство VW.
РедакцияР
Редакция
18.10.2026, 13:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Финал гонки по регистрации новых автомобилей в Великобритании в 2026 году стремительно приближается. Около 60 массовых брендов вступили в заключительную четверть соревнования, которая завершится через 10 недель.

По ее итогам несколько наиболее сильных и успешных игроков мирового автопрома, вероятно, будут праздновать результат, продав за год по 100,000 автомобилей или больше. Однако в нижней части рейтинга есть компании, испытывающие трудности или готовящиеся уйти с рынка. Их продажи за весь 2026 год могут исчисляться лишь сотнями, а возможно, и десятками машин.

Volkswagen пока остается самым продаваемым брендом года и потому не рискует уступить первое место Kia, BMW, Audi или Ford, которые следуют за ним. На первый взгляд немецкие, корейская и американская компании уверенно удерживают позиции в верхней части таблицы. Но если они еще не начали испытывать растущее беспокойство, им стоит обратить на это внимание. Положение в рейтинге — не единственный показатель. Не менее важен рост: без него компании останавливаются в развитии или начинают сдавать позиции.

Производители и дилеры заслуживают признания за то, что с января по сентябрь текущего года увеличили объем рынка новых автомобилей на 10 per cent по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако продажи BMW, Ford и VW в годовом выражении сократились. Кроме того, каждый из пяти лидирующих игроков потерял долю рынка. Иными словами, их части общего рынка становятся все меньше.

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