Забудьте о VW: BYD и MG — настоящие лидеры продаж автомобилей в Великобритании.

Финал гонки по регистрации новых автомобилей в Великобритании в 2026 году стремительно приближается. Около 60 массовых брендов вступили в заключительную четверть соревнования, которая завершится через 10 недель.

По ее итогам несколько наиболее сильных и успешных игроков мирового автопрома, вероятно, будут праздновать результат, продав за год по 100,000 автомобилей или больше. Однако в нижней части рейтинга есть компании, испытывающие трудности или готовящиеся уйти с рынка. Их продажи за весь 2026 год могут исчисляться лишь сотнями, а возможно, и десятками машин.

Volkswagen пока остается самым продаваемым брендом года и потому не рискует уступить первое место Kia, BMW, Audi или Ford, которые следуют за ним. На первый взгляд немецкие, корейская и американская компании уверенно удерживают позиции в верхней части таблицы. Но если они еще не начали испытывать растущее беспокойство, им стоит обратить на это внимание. Положение в рейтинге — не единственный показатель. Не менее важен рост: без него компании останавливаются в развитии или начинают сдавать позиции.

Производители и дилеры заслуживают признания за то, что с января по сентябрь текущего года увеличили объем рынка новых автомобилей на 10 per cent по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако продажи BMW, Ford и VW в годовом выражении сократились. Кроме того, каждый из пяти лидирующих игроков потерял долю рынка. Иными словами, их части общего рынка становятся все меньше.