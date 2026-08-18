Забудьте об упрощении: электромобили Lotus Eletre и Emeya теперь умеют ездить самостоятельно.

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Lotus Eletre и Lotus Emeya с полностью электрической силовой установкой получили новый саундтрек, функции автономного вождения и другие возможности благодаря обновлению, загружаемому по воздуху.

Новые функции разработали с учётом отзывов владельцев и дальнейшего развития двух роскошных электромобилей. В британской компании заявили, что обновление отражает стремление «continuously enhancing its products throughout their lifecycle in line with customer demand».

Наиболее заметным нововведением для электромобилей Lotus, вероятно, станет система Active Sound Design. Она создаёт синтезированный “performance-inspired organic” звук автомобиля, призванный дополнить впечатления от вождения. Мы пока не слышали, как звучит эта иммерсивная система, однако, вероятно, она не будет напоминать Lotus Emira V6.

Кроме того, Lotus добавила настраиваемую функцию ‘Drive Setup’. Она позволяет одним нажатием быстро активировать выбранные водителем параметры автомобиля и систем помощи. Также была усовершенствована система контроля неисправностей изоляции: теперь она раньше выявляет потенциальные проблемы, заблаговременно предупреждает о них и автоматически включает защиту системы.

Кроссовер Eletre получил обновлённую систему предупреждения об усталости и отвлечении водителя. Предполагается, что теперь она будет реже выдавать ложные уведомления. В Lotus Emeya GT статус функции автоматического удержания стал отображаться на экране, благодаря чему водителю проще понять, работает ли она в потоке.

Что такое Lotus ‘Hyper Pilot’?

В рамках обновления владельцы Eletre в Германии также получили доступ к системе ‘Lotus Hyper Pilot’. Это система полуавтономного вождения, объединяющая удержание автомобиля в центре полосы, адаптивный контроль скорости и контролируемую ассистентом помощь при обгоне. Она призвана сделать длительные поездки более комфортными.

Пока система рассчитана только на утверждённые скоростные маршруты в коридоре Франкфурт–Штутгарт–Мюнхен, включая отдельные участки автобанов A3, A5, A8 и A99. Неизвестно, будет ли она одобрена для использования на дорогах Великобритании и когда это может произойти.