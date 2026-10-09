Ford Ranger MS-RT представит новую специальную версию на Парижском автосалоне

Спортивные модели Ford RS и ST в последние годы постепенно теряют позиции. Однако желающие приобрести новый быстрый Ford по-прежнему могут обратиться к MS-RT. Давнее сотрудничество тюнинговой компании с Blue Oval вскоре представит последнюю версию пикапа Ford Ranger MS-RT на Paris Motor Show.

Партнёрство Ford с MS-RT (сокращение от M-Sport Road Technology) принесло не только эффектные версии Transit Custom и Transit Connect. С 2021 года в линейке также представлен Ranger MS-RT.

Последний Ranger MS-RT появился в 2024 году. Хотя модель выглядела впечатляюще, она не стала ожидаемой высокопроизводительной альтернативой Ranger Raptor. Теперь MS-RT анонсировала новую версию Ranger MS-RT, премьера которой состоится на Paris Motor Show 12 October.

Тизер длится недолго: в ролике лишь на короткое время показана передняя часть Ranger MS-RT. При этом видео демонстрирует новую полосу на капоте, которой нет у нынешней модели. Вскоре после выхода предыдущего Ranger MS-RT появилась версия Limited Edition, поэтому нельзя исключать, что в рамках сотрудничества Ford с MS-RT готовится нечто подобное для 2027 года.