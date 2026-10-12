Ford Ranger MS-RT Champion Edition дарит «bucket loads of style»

Это не RS, ST и не Raptor, однако новый Ford Ranger MS-RT Champion Edition выглядит так, будто способен на высокую производительность, хотя на деле такими характеристиками не обладает.

MS-RT — тюнинговая компания, которая давно сотрудничает с Blue Oval. На Paris Motor Show она представила последнюю версию пикапа Ford Ranger MS-RT, «combining motorsport-inspired styling with luxurious features and Ranger’s proven capability».

Обычная версия популярного пикапа Ford Ranger MS-RT получила несколько стилистических решений, напоминающих о высокой производительности. Champion Edition пошла еще дальше. На фоне черного кузова появились новые золотые полосы на капоте и боковинах, а также золотые акценты на корпусах зеркал. 21-дюймовые легкосплавные диски MS-RT с алмазной обработкой также окрашены в золотой цвет.

Как и стандартный MS-RT, Champion Edition оснащается специальной решеткой с сотовым рисунком, встроенным сплиттером в переднем бампере, накладным спойлером на двери грузового отсека и декоративным диффузором в заднем бампере.

20

В салоне Champion Edition установлены спортивное рулевое колесо с подогревом и золотой прострочкой, кожаные спортивные сиденья MS-RT с дополнительной золотой прострочкой, золотые коврики и специальная табличка на центральной консоли.

Как и стандартный MS-RT, новая версия получила расширенную колею, увеличенные шины, уменьшенный на 40mm дорожный просвет и более жесткие передние амортизаторы. Задняя подвеска также была перенастроена.

Силовые установки Champion Edition не изменились. Плагин-гибридная 2.0-литровая четырехцилиндровая бензиновая установка развивает 277bhp и 697Nm крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнать автомобиль до 62mph за девять секунд, а запас хода на электротяге составляет около 26 miles.

Кроме того, доступен 3.0-литровый дизельный V6 с двумя турбокомпрессорами, мощность которого составляет 237bhp, а крутящий момент — 600Nm. Благодаря меньшей снаряженной массе этой версии время разгона сокращается до 8.7 секунд.

Стоимость существующего Ranger MS-RT составляет чуть более £52,000 без учета VAT, что на £6,000 больше цены Wildtrak, на базе которого он создан. Стоимость Champion Edition пока не объявлена, но, вероятно, она будет выше цены стандартного MS-RT.