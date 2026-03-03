Ford сообщил о планах отозвать примерно 4,4 миллиона автомобилей

Ford Motor объявила об отзыве почти 4,4 миллиона автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Национального управления безопасностью движения на трассах США.

Под масштабную отзывную кампанию попали одни из самых популярных моделей компании. Среди них — пикапы Ford F-150, произведённые с 2021 по 2026 год, а также внедорожники Expedition, пикапы Ranger и Maverick.

Причиной массового отзыва стал обнаруженный сбой в программном обеспечении. В результате этой неисправности задние фонари, а также поворотники и тормоза прицепов могут потерять контакт с тягловым автомобилем и перестать функционировать. Подобная ситуация повышает вероятность возникновения аварий на дороге.

Несмотря на выявленную проблему, Ford отмечает, что на данный момент не было зарегистрировано ни одной аварии, пожара или травмы, связанных с этим дефектом.

В рамках устранения неисправности компания планирует выпустить беспроводное обновление программного обеспечения для модулей управления прицепами на затронутых транспортных средствах.