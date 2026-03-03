Главная Новости Ford Ford сообщил о планах отозвать примерно 4,4 миллиона автомобилей
Ford отзывает 4,4 млн автомобилей в США из-за сбоя ПО прицепов. Под кампанию попали F-150, Expedition, Ranger и Maverick 2021–2026 годов.
Демид Поршнев
03.03.2026, 12:31·1 мин
Фото: Autostat.ru

Ford Motor объявила об отзыве почти 4,4 миллиона автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Национального управления безопасностью движения на трассах США.

Под масштабную отзывную кампанию попали одни из самых популярных моделей компании. Среди них — пикапы Ford F-150, произведённые с 2021 по 2026 год, а также внедорожники Expedition, пикапы Ranger и Maverick.

Причиной массового отзыва стал обнаруженный сбой в программном обеспечении. В результате этой неисправности задние фонари, а также поворотники и тормоза прицепов могут потерять контакт с тягловым автомобилем и перестать функционировать. Подобная ситуация повышает вероятность возникновения аварий на дороге.

Несмотря на выявленную проблему, Ford отмечает, что на данный момент не было зарегистрировано ни одной аварии, пожара или травмы, связанных с этим дефектом.

В рамках устранения неисправности компания планирует выпустить беспроводное обновление программного обеспечения для модулей управления прицепами на затронутых транспортных средствах.

