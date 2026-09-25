Фонари в форме молний и руль-геймпад: представлен новый отечественный кроссовер, который будут производить в России

Российская автомобильная марка Jeland представила третью модель «городской» C-серии — флагманский среднеразмерный кроссовер C7. Автомобиль получил футуристичный дизайн, передний и полный привод, а также 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 или 186 л. с. в зависимости от версии.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Jeland, к особенностям внешности C7 относятся X-образная безрамочная решетка радиатора, спортивный спойлер и литые алюминиевые колесные диски. Светодиодные фары сочетаются с задними фонарями, стилизованными под молнии. Плавные линии кузова формируют выразительную игру света и тени.

Фото: Автоновости Дня

Интерьер кроссовера оформлен в «цифровом» стиле. В частности, рулевое колесо по форме напоминает современные геймпады. Передние спортивные кресла имеют вентиляцию и рельефную боковую поддержку. Сиденье водителя оснащено памятью настроек и электрическими регулировками по шести направлениям, а пассажирское регулируется по четырём.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены подлокотник и дополнительные разъемы для гаджетов. Комфорт в салоне дополняют усиленная шумоизоляция и многослойные передние стекла. В «зимний» пакет включены обогревы сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. За поддержание температуры отвечает двухзонный климат-контроль.

В центральной части передней панели расположена мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма. В нее встроены сервисы VK — VK Музыка, VK Видео и VK Мессенджер. Перед водителем установлен 10,25-дюймовый дисплей цифровой панели приборов, а дополнительная информация выводится на проекционный дисплей на лобовом стекле.

Фото: Автоновости Дня

В список оснащения Jeland C7 также входят бесключевой доступ, голосовое управление, беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт и аудиосистема Sony с восемью динамиками. Кроме того, кроссовер получил семь подушек безопасности, включая центральную, и систему панорамного обзора с охватом 540 градусов.

Электронные ассистенты водителя включают мониторинг слепых зон, системы помощи при смене полосы и аварийном торможении. Электроника предупреждает об угрозе столкновения спереди и сзади. Система автоматического управления дальним светом переключает его на ближний при приближении встречного автомобиля, а затем возвращает прежний режим.

«Техника» Jeland C7 унифицирована с моделью Jeland J7, которая уже продается и успела подорожать. Кроссоверы оснащаются одинаковым турбированным двигателем объемом 1,6 литра. В сочетании с передним приводом он развивает 150 л. с., а с полным — 186 л. с. В обоих вариантах используется семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Бренд Jeland был создан в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Данные о комплектациях и ценах C7, а также сроки начала продаж кроссовера будут объявлены позже.

Ранее Jeland раскрыл подробности экстерьера компактного кроссовера C4. Модель выполнена в стилистике «кибер-меха» (Cyber Mecha), вдохновленной научной фантастикой и виртуальными мирами. В основу дизайна легли четкие грани кузова, угловатые формы и выразительная графика фар и задних фонарей.

До этого Jeland представил кроссовер C5 — ребрендированную копию китайской Omoda C5. Автомобиль получил аналогичный яркий футуристичный дизайн, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма, 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. и два типа привода.