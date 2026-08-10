Компания «Флит Лизинг» купила «МБ РУС Финанс»

Компания «Флит Лизинг», входящая в состав группы Инсайт Лизинг, приобрела 100% долю в компании «МБ РУС Финанс». Ранее «МБ РУС Финанс» являлась дочерней структурой Mercedes-Benz в России. Информация об этом размещена на официальном сайте «Флит Лизинга».

Сумма сделки не раскрывается. Однако стало известно, что после завершения процедуры чистый объем инвестиций в лизинговый портфель «Флит Лизинг» превысит 32 млрд рублей.

Генеральный директор «Флит Лизинг» Сергей Савинов сообщил о последовательной реализации стратегии роста компании. Эта стратегия включает органическое развитие и точечные покупки лизинговых активов, что способствует более быстрому расширению бизнеса. По его словам, клиенты «МБ РУС Финанс» смогут воспользоваться преемственностью обслуживания и доступом ко всем продуктам и сервисам новой компании.

Компания «МБ РУС Финанс» оказывает финансовые услуги по лизингу корпоративным клиентам и индивидуальным предпринимателям. Основу портфеля составляют лизинговые программы для легковых и грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, а также различной грузовой и прицепной техники.

Вопросы, связанные с особенностями обслуживания автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, будут рассмотрены в ходе специализированной конференции «Сервис корпоративных парков 2026». Мероприятие, организуемое агентством «АВТОСТАТ», назначено на 27 августа и пройдет в Санкт-Петербурге.