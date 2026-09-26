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«Я решу, как действовать дальше»: Флавио Бриаторе о дальнейших планах

Флавио Бриаторе раскритиковал Франко Колапинто за аварию на старте Гран-при Азербайджана, где пострадали Пьер Гасли и Ландо Норрис, и намекнул на последствия.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.09.2026, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Alpine Флавио Бриаторе отреагировал на столкновение в начале Гран При Азербайджана. В результате инцидента Франко Колапинто выбил с трассы своего напарника Пьера Гасли и Ландо Норриса. Бриаторе резко оценил действия гонщика и допустил, что произошедшее может повлиять на дальнейшие решения команды.

Флавио Бриаторе: «Разумеется, я крайне разочарован исходом сегодняшней гонки, принимая во внимание, что мы потеряли ценные очки в борьбе в Кубке конструкторов. Такого рода инциденты не должны происходить, особенно когда обе наши машины уверенно занимали позиции в десятке.

Мне очень жаль команду и Пьера, который отлично работал весь уик-энд. Я приношу извинения Ландо и McLaren за испорченную гонку.

Я знаю, что Франко взял на себя всю ответственность, как и должен был сделать. Он начал тормозить слишком поздно, учитывая события в гонке и рестарт после автомобиля безопасности. Для гонщика с его опытом это был крайне неудачный манёвр.

Я хочу взять паузу, чтобы обдумать произошедшее и решить, как действовать дальше. Нам нужно извлечь урок из произошедшего и избежать повторения подобной ситуации в будущем».

Источник

Флавио Бриаторе (46)Франко Колапинто (202)Alpine F1 Team (457)

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