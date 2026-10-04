Флавио Бриаторе признал: «Мы приняли неверные решения»

Гонщики Alpine завершили гонку в Сепанге без набранных очков. В то же время ближайшие конкуренты команды из Racing Bulls дважды финишировали в первой десятке.

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Сегодня мы не добились результата, на который рассчитывали, учитывая стартовую позицию. Особенно обидно, что наши главные соперники заработали очки.

До гонки уик-энд складывался неплохо, но судя по тому, что произошло в гонке, мы приняли неверные решения и не справились с задачей».

Франко Колапинто (13-й): «Жаль, что гонка сложилась именно так. Учитывая мою стартовую позицию и дождь, я просто обязан был рискнуть с шинами, но асфальт высыхал слишком медленно и я потерял много времени.

Честно говоря, как и многие, я был удивлён тем, что трасса сохнет так медленно. Учитывая высокую температуру воздуха и неровное покрытие, мы ждали, что условия быстро улучшаться, но этого не произошло. Трасса не выглядела мокрой, и брызг было не много, но она оставалась скользкой, с очень низким сцеплением.

Сейчас понятно, что мы ошиблись с выбором шин, но после этого мы сделали всё, чтобы наверстать упущенное. Темп на сликах был очень высоким – это настраивает на оптимизм в оставшихся гонках, в которых нужно добиться максимально возможных результатов, чтобы попытаться сократить отставание в Кубке конструкторов».

Пьер Гасли (16-й): «Сложный день. В такие дни всё может сложиться как в вашу пользу, так и против вас, сегодня нам не повезло. Когда старт отложили, пришлось долго ждать – и мы решили начать гонку на Soft. Это решение показалось разумным, я его поддержал, но уже на прогревочном круге вылетел с трассы, которая оказалась слишком скользкой. Это был риск, который не оправдался.

В такой ситуации нужно либо ехать в боксы и менять план, либо попытаться добиться успеха. Мы остались на трассе, но и потом всё складывалось против нас. Мы сделаем выводы, чтобы добиться большего уже в Сингапуре.

Отдельно я хочу поблагодарить наших механиков, сегодня они провели множество пит-стопов и отлично с этим справились».