Флавио Бриаторе: «Мы хотим выигрывать гонки»

Руководитель команды Alpine Флавио Бриаторе рассказал о выступлении в текущем сезоне, дальнейших планах и ограничении бюджета.

Вопрос: В этом году мировые события затронули всех. Что вы можете сказать об организаторах, которые в этот уик-энд привезли в Малайзию атмосферу Гран При Бахрейна?

Флавио Бриаторе: Спасибо наследному принцу Салману и всей команде организаторов. Это была фантастическая идея. Знаете, немного странно приземлиться в Малайзии и увидеть в аэропорту: «Добро пожаловать в Бахрейн». На самом деле, это отличная идея. Мы рады вернуться в Малайзию.

Вопрос: Авария в Баку дорого стоила команде, которая борется за пятое место в Кубке конструкторов. Вы разговаривали со своими гонщиками перед этим уик-эндом и обсуждали возможные последствия подобных инцидентов?

Флавио Бриаторе: Всё, что мы обсуждаем, остаётся внутри команды. Конечно, я был очень расстроен произошедшим в Баку, но эта гонка уже завершилась. Нужно оставить её в прошлом и двигаться дальше.

Всегда необходимо смотреть вперёд, поскольку прошлое уже написано и изменить его невозможно. Я был расстроен, как и все в команде, включая Франко, из-за допущенной им ошибки. Но теперь это уже история.

Мы сосредоточены на завтрашней квалификации и воскресной гонке. Каждый этап складывается по-своему. Прошлый уик-энд оказался для нас очень неудачным: в борьбе с Racing Bulls за пятое место в Кубке конструкторов мы потеряли много очков. Что бы мы ни предпринимали, вернуться назад невозможно.

Вопрос: Сейчас вы уступаете Racing Bulls 15 очков, причём гонщики обеих команд фактически борются за восьмое, девятое и десятое места на финише.

Флавио Бриаторе: Сколько у нас осталось гонок? Семь… или восемь. Нет. Боже мой! На самом деле, времени ещё достаточно. Главное — финишировать в гонках.

Вопрос: Вы пригласили Майка Эллиотта на должность технического директора. Он пользуется большой популярностью в паддоке. Как вам удалось его привлечь и что он может дать команде?

Флавио Бриаторе: Я считаю, что команде необходимо более качественное и сильное техническое руководство. Сейчас мы прогрессируем, но этого пока недостаточно.

В любом деле важно создать прочную техническую базу. Я считаю, что Майк Эллиотт был именно тем специалистом, который должен был вернуться в Формулу 1. У него огромный опыт работы в Mercedes, кроме того, он несколько лет провёл в Haas и Aston Martin. Что тут добавить?

Нам нужно постоянно развивать команду — как в техническом, так и в коммерческом направлении. Необходимо шаг за шагом сокращать отставание от лидеров и в итоге начать выигрывать гонки. Мы хотим побеждать и сейчас делаем всё возможное, чтобы команда была готова к успехам.

Вопрос: В вашей карьере случались сложные периоды. Считаете ли вы, что давление со стороны СМИ, которое вы испытывали, отличается от того, с чем сталкиваются Фредерик Вассёр и Ferrari?

Флавио Бриаторе: Всё примерно так же. Складывается ощущение, что больше всего прессу радуют ваши неудачи. Когда у вас всё хорошо, пресса молчит, а когда дела идут плохо, сразу появляются громкие заголовки. Конечно, Фредерику тяжелее — к Ferrari всегда приковано особое внимание.

Вопрос: В рамках действующего регламента четыре сильнейшие команды оторвались от остальных. Как вы оцениваете шансы других коллективов нарушить эту монополию в ближайшие годы? И насколько такую задачу усложняет ограничение расходов?

Флавио Бриаторе: Идея ограничения расходов очень хороша, однако её практическая реализация вызывает множество вопросов. Кто-то считает, что в этот лимит необходимо включить и зарплаты гонщиков. Я всё чаще думаю о том, есть ли смысл устанавливать единый лимит для всех, каким бы он ни был.

На мой взгляд, у крупных команд лимит может составлять 300-400 миллионов, а у небольших — 250-300. Однако в него должно входить всё, чтобы не возникали постоянные споры о том, какие расходы учитывать, а какие нет. Лучше всего ограничить общую сумму, какой бы ни была эта цифра.