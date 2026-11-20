Бренд Voyah начал принимать в России заказы на пятиместную модификацию флагманского кроссовера Taishan («Тайшан») и раскрыл ее стоимость. Автомобиль получил двухрядный салон, багажное отделение объемом более 1100 литров и кресла с функцией массажа. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе марки.

Фото: Автоновости Дня

Как отметили в компании, новая версия сохранила основные особенности шестиместного полноразмерного кроссовера. На втором ряду установлены сенсорный экран и беспроводная зарядка в центральном подлокотнике. Все передние и задние кресла оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем.

Правое кресло второго ряда имеет функцию нулевой гравитации и электропривод подставки для ног. Кроме того, автомобиль получил трехзонный климат-контроль и двухсекционную панорамную крышу.

Объем багажника пятиместного Taishan составляет 1148 литров. При сложенных спинках задних сидений показатель увеличивается до 2361 литра. Управлять складыванием и возвратом спинок в исходное положение можно с помощью кнопки.

Фото: Автоновости Дня

Пятиместный Voyah Taishan комплектуется 21-дюймовыми восьмиспицевыми колесными дисками. Шестиместной версии положены многоспицевые диски диаметром 22 дюйма, однако для новой модификации такие колеса доступны в качестве опции. Кузов можно заказать в цветах «Искрящийся черный» и «Серый титан». Для салона предусмотрены светлый вариант с серо-зелеными акцентами и оранжевая отделка с черными элементами.

Кроссовер оснащен последовательной гибридной силовой установкой. Бензиновый двигатель используется в качестве генератора и заряжает тяговую батарею емкостью 62,5 кВт·ч. Два электромотора суммарно развивают 517 л. с., однако при расчете транспортного налога, по данным бренда, учитывается их 30-минутная мощность — 197 л. с.

Заявленный запас хода достигает 1120 км, из которых до 280 км автомобиль может проехать на электричестве. По информации Voyah, при подключении к станции мощностью 320 кВт зарядить батарею с 20 до 80% можно за 12 минут.

Трехкамерная пневмоподвеска позволяет изменять жесткость и дорожный просвет в пределах 105 мм. Задние колеса поворачиваются на угол до 8 градусов, благодаря чему радиус разворота составляет 5,4 метра.

Мультимедийная система включает два 15,6-дюймовых экрана на передней панели, потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма и аудиосистему с 29 динамиками. В российских автомобилях доступны меню и голосовое управление на русском языке, навигация, а также онлайн-сервисы музыки и видео.

В перечень систем помощи водителю входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и функция удержания в полосе. Для эксплуатации зимой предусмотрен подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Цена пятиместного Voyah Taishan в России составляет 8 820 000 рублей без учета скидок. О намерении предложить российским покупателям такую модификацию до конца 2026 года бренд сообщил в октябре.